Детские сады Владимира ждут ребят с медицинскими справками

Владимирские детские сады готовы к приёму детей. Закуплены бактерицидные рециркуляторы, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, для групп сделаны отдельные входы и выходы. Открываются группы для дошколят 3 — 7 лет. Новичков в ясли пока не набирают, зовут только уже опытных детсадовцев. Как обычно – с медицинской справкой о состоянии здоровья. Справки выдают как в муниципальных, так и частных клиниках — садики принимают все. Открытие детских садов стало возможным после перехода региона ко второму этапу снятия ограничений в режиме повышенной готовности. В детсаду № 7 в микрорайоне Коммунар уже сегодня перешли на привычный ритм работы.

— Дезинфицирующие средства нового поколения есть в необходимом объеме. Мы строго выполняем санитарные требования. Ни разу еще не было у нас вспышек заболевания какими-нибудь инфекциями. Родителям дополнительно покупать не надо, — говорит заведующая ДОУ-7 Татьяна Лукьянова.

Детские сады готовы принять до 70% воспитанников.

Воспитатель ДОУ Елена Трофимова рассказала «Призыву», что утренний «фильтр» ребятишек проводят в обязательном порядке, четко отработаны инструкции при обнаружении температуры у ребенка. Все дошколята проходят дополнительную санобработку, за чистотой рук следят бдительно, уверяют педагоги. Сейчас стараются проводить больше времени на улице, в группу уходят на прием пищи и сон. Дополнительные образовательные занятия по музыке, ИЗО, иностранным языкам не проводятся, поэтому в помещении особо и делать нечего. На детских площадках и верандах куда интереснее.



Как «Призыв» сообщал ранее, на региональном уровне внесено еще одно послабление – разрешено открыться отелям и гостиницам. Спрос на базы отдыха уже есть.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»