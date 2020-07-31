Детские сады и школы проверяют перед началом учебного года

Приемка учебных заведений перед 1 сентября началась во Владимире. На этой неделе комиссия проверяет только что открывшиеся детские сады, на очереди — школы и учреждения дополнительного образования, которым также разрешили работать. Перед началом нового учебного года ревизоры наведаются в 143 муниципальных и 4 частных образовательных учреждения. В комиссию помимо представителей городского управления образования традиционно входят сотрудники МЧС и полиции.

На данный момент во Владимире принято 50% детских садов.

Особое внимание из-за ситуации с коронавирусом сейчас уделяют санитарно-эпидемиологическому, гигиеническому и медицинскому обеспечению учреждений образования. В первую очередь проверяют оборудование пищеблоков и медкабинетов, наличие бесконтактных термометров, дозаторов для обработки рук, защитных масок и перчаток.

Проверки учреждений образования перед началом нового учебного года проходят по всей области. Помимо противоэпидемических мер внимание уделяется системам пожарной сигнализации и оповещения, передаче сигнала о срабатывании сигнализации в пожарно-спасательные подразделения и содержанию эвакуационных выходов. Был выявлен ряд нарушений. Представителям системы образования рекомендовано исправить их и организовать тренировочные эвакуации, сообщает пресс-служба «Белого дома».

В каком именно формате начнется учебный год в школах Владимирской области, местные власти четко ответить пока не готовы. Как заявил губернатор во время своего последнего прямого эфира, ориентироваться будут на ситуацию с коронавирусом. Ясность должна наступить после 20 августа. Именно такой срок для принятия решения назвал премьер-министр Михаил Мишустин. 29 июля вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что учебный год начнется 1 сентября, школьные линейки пройдут при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Ранее «Призыв» рассказал, что необходимо сделать, чтобы вернуться в детский сад после коронавирусных «каникул».

Елена Пляскина

Фото: vladimir-city.ru