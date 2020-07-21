Детские сады готовы вернуться к привычному режиму работы

Детские сады Владимира готовы вернуться к привычному режиму работы. Однако это станет возможным только после получения соответствующих разрешений от регионального управления Роспотребнадзора. Пока разъяснений по срокам начала работы садиков в «полном формате» от надзорного ведомства не получено, уточняет мэрия. Между тем вопросы об открытии всех групп от родителей дошкольников поступают ежедневно.

На сегодняшний день во всех 89 муниципальных и 4 частных детских садах города открыта 361 дежурная группа. Их посещают 4288 детей, родители которых оформили соответствующие ходатайства. Из 3551 сотрудника дошкольных образовательных организаций в дежурных группах работают 1578 человек.

Во всех дежурных группах приняты необходимые меры безопасности.

Ежедневно с помощью бесконтактных термометров у воспитанников измеряется температура, проводится антисептическая обработка рук, обеззараживание воздуха и дезинфекция помещений. Утренний прием детей и режим работы в течение дня исключают пересечения потоков воспитанников из разных групп.

О том, как сейчас обстоит дело с COVID-19 в нашем регионе, а также о порядке снятия ограничений завтра обещает рассказать губернатор Владимир Сипягин. Жители региона ждут и ответа на главный вопрос: когда откроются детские сады? Прямой эфир состоится в социальных сетях губернатора завтра, 22 июля, в 15.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что массовые спортивные мероприятия во Владимирской области снова под запретом.

Ольга Ефремова

Фото: triboona.ru