Детские лагеря отдыха Владимира не откроются

Долгожданной смены в загородных и школьных лагерях Владимира не будет. Об этом заявил глава администрации города Андрей Шохин. Множество детей и их родителей надеялись, что хотя бы в августе организуют одну полную или две укороченные смены в муниципальных лагерях «Дружба» и «Икар». Но эпидемиологическая обстановка в регионе еще довольно сложная, поясняют власти. Никому не хочется, чтобы перед началом учебного года появилось много заболевших коронавирусом среди школьников. Не хочется городским властям и расстраивать детей вводом ограничительных мир по пребыванию в лагере и жестким контролем их состояния. Малейшая простуда может стать причиной отчисления из лагеря даже в первый день отдыха.

— Дети очень ждали встречи со своими друзьями по лагерю и вожатыми. Постоянно созванивались и переписывались. Обсуждали конкурсы и игры. Но они всё равно были бы невозможны, даже если бы смена открылась. Новые правила в условиях пандемии очень странные, — считает мама двоих детей Ирина.

В 2020 году свыше 2 тысяч детей должны были отдохнуть в лагерях «Дружба» и «Икар».

Еще в начале лета власти разработали новый порядок отдыха в загородных лагерях и санаториях. Никаких массовых сборов, в столовую по очереди или на дистанции, запрещены визиты домой и посещения родителями. Но одними прогулками на свежем воздухе сегодняшних школьников не занять, поэтому смены в лагерях всё равно получились бы скомканными. А в школах ближе к середине августа уже начнут готовиться к новому учебному году, будет не до отдыха.

В этом году успели провести ремонт кровли трех корпусов в лагере «Икар» и восстановили ограждение в лагере «Дружба». Администрация загородных центров отдыха до последнего надеялась распахнуть двери корпусов. Интересно, что в Ивановской области это сделали санатории. Туда ежегодно ездят отдыхать и оздоравливаться сотни владимирских ребят. Но в этом году их не пустят. Здравницы открыты только для своих.

Остаётся детям гулять в парках и во дворах. Тем более разрешили запустить аттракционы, колесо обозрения и верёвочные парки. Об этом «Призыв» сообщал здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»