Детская больница получила новое оборудование для сложных операций

Областная детская клиническая больница получила новое оборудование для проведения сложных операций. Эндоскопическая стойка производства немецкой фирмы «Karl Storz» куплена за счёт Фонда ОМС Владимирской области за 12 миллионов рублей. С её помощью детские хирурги выполняют сложные малотравматичные операции.

Высокотехнологичное оборудование уже введено в строй.

Эндоскопический метод хирургического вмешательства не требует значительного рассечения кожных покровов. Таким образом, новейшее медицинское оборудование позволит улучшить качество оперативного лечения как новорожденных, так и детей более старшего возраста, сообщил департамент здравоохранения администрации области.

Областная детская клиническая больница получит ещё современный реанимобиль для транспортировки новорожденных, нуждающихся в лечении и реанимации в условиях специализированного учреждения, добавила пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что терапевтический корпус в Коврове переоборудуют под акушерский.

Ольга Ефремова

Фото chelonco.ru и департамента здравоохранения области