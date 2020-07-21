Деревням и сёлам области дают деньги на благоустройство

Дотации на благоустройство сельских территорий получат 11 муниципальных образований Владимирской области. Из регионального бюджета выделена сумма в размере более 4,2 миллиона рублей. По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов. Чтобы ее получить, местные жители собрали такую же сумму, сообщает пресс-служба «Белого дома». Средства пойдут на инфраструктурное развитие населенных пунктов и работы по благоустройству.

Большинство населенных пунктов направят деньги на ремонт дорог.

Средства областного бюджета выделены:

– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 421,5 тысячи рублей. Деньги пойдут на мощение проезжей части в рамках благоустройства деревни Кожино и посёлка Чулково;

– городу Лакинску 874,37 тысячи рублей, их направят на ремонт автомобильной дороги;

– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 1 млн 443,45 тысячи рублей. Средства требуются на мощение проезжей части и пешеходных дорожек в рамках благоустройства деревень Шуклино, Сапуново, Копсово, Литовка, Софряки, Груздево, Великово, Крылово, посёлка Галицы, на уличное освещение в деревне Сапуново, на благоустройство детской площадки в посёлке Торфопредприятие «Большое»;

– Гусь-Хрустальному району – в размере 40,8 тысячи рублей – на ремонт участка автомобильной дороги разъезда Золотковский;

– Камешковскому району – в размере 250 тысяч рублей – на ремонт автомобильной дороги в деревне Новая Быковка;

– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – в размере 309 тысяч рублей – на установку обелиска в селе Смолино и благоустройство мест захоронения в посёлке Красный Октябрь;

– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – в размере 128,5 тысячи рублей – на благоустройство пруда в деревне Бельково;

– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 147,75 тысячи рублей – на мощение проезжей части в рамках благоустройства в деревне Ново-Барсуково и ремонт шахтного колодца в деревне Барсуки;

– Чертковскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 9 тысяч рублей – на установку мемориальной доски воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревне Большое Григорово;

– Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 175 тысяч рублей – на мощение части земли, предназначенной для проезда и прохода, в деревне Вяткино;

– Суздальскому району – в размере 414,1 тысячи рублей – на ремонт автомобильной дороги в селе Кибол.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимирской области выберут самую красивую деревню. Гран-при принесет победителю 150 тысяч рублей. Деньги можно потратить на благоустройство.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»