День инкассатора со Сбербанком: на страже безопасности

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Но все мы понимаем, что потребность в транспортировке и охране ценностей и денежных средств возникла намного раньше.

В проекте Сбербанка к Дню инкассатора сотрудники Волго-Вятского банка из разных регионов его присутствия ответили на наши вопросы и рассказали о том, что скрыто за словом «инкассатор», чем они на самом деле занимаются и когда улыбаются.

Евгений Трухин, старший инкассатор, 25 лет. Киров

Евгений, расскажите, где учат на инкассатора?

Для профессии инкассатора как таковой не существует учебной дисциплины, а поэтому для того, чтобы работать инкассатором не требуется высшего или средне-специального образования. Однако необходимо обладать определенными качествами. Инкассатор должен быть психологически стабилен, активен и предприимчив, иметь хорошую физическую подготовку, чистую репутацию, ну, и для начала, пройти курсы подготовки частного охранника.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Технология инкассации постоянно совершенствуется и поэтому сейф-пакеты у нас в банке внедрили уже так давно, что с традиционным холщовым мешком мне поработать не довелось. Сейф-пакет делает процесс проще, удобнее и быстрее.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Наша работа связана с огромным риском для жизни, она требует постоянной концентрации и большого внимания к окружающей обстановке и поэтому, когда вы увидели инкассатора с серьезным лицом, знайте, он просто ответственно выполняет свою работу и ему некогда улыбаться, ведь на каждом углу его может подстерегать опасность. Вне рабочего времени, мы такие же обычные люди, как и все.

Как определяете опасных людей?

Инкассатор не разделяет людей вокруг себя на опасных и не опасных, он должен быть готов противостоять опасности с любой стороны и от любого человека. Постоянная бдительность и полная концентрация на работе – залог безопасности инкассатора.

Летом в жару окна в бронированной машине открываете?

В наших бронированных машинах окна не открываются. Летом внутри действительно становится очень жарко, что даже кондиционер не всегда справляется. Но были ли бы мы в безопасности с открытыми окнами? Конечно нет, ведь главное для нас — это сохранность банковских ценностей.

Что в работе самое любимое?

Лично у меня нет чего-то определенного, мне нравится весь процесс. Хорошее вознаграждение за качественно выполненную работу – вот что мне действительно нравится.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Инкассатор на службе никогда не предаст товарища. Взаимная страховка это главное в отношениях между инкассаторами.

Достон Хаитбаев, старший инкассатор, 27 лет. Нижний Новгород

Расскажите, где учат на инкассатора?

Какого-то профильного образования чтобы работать инкассатором не требуется. Достаточно пройти курсы подготовки на должность «охранника», психологическое тестирование и проверку службы безопасности. Также сотрудник инкассации должен быть физически развит, морально и стрессоустойчив.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Инкассатор не должен иметь доступ к деньгам. Мы лишь отвечаем непосредственно за безопасность самого пакета и за его передачу. Хорошо, что технологии не стоят на месте, постоянно происходит усовершенствование процессов работы службы инкассации. И сейчас на смену холщовым мешкам пришли сейф-пакеты, которые гораздо удобнее, безопаснее и практичнее.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Работа сотрудников инкассации опасная и ответственная. Поэтому инкассатор всегда должен быть собран и сконцентрирован на работе. Поэтому да, действительно, нас редко можно увидеть с широкой улыбкой. При этом в обычной жизни я очень улыбчивый человек.

Как определяете опасных людей?

В нашей работе не принято такого разделения. Каждый человек может быть опасен и скрывать свои мотивы до определенного момента. Во время работы мы должны быть предельно внимательными и готовыми к любой внештатной ситуации.

Что в работе самое любимое?

Самое любимое в работе – это коллектив. Хорошие и верные товарищи всегда помогут в любой ситуации и зарядят положительными эмоциями на весь рабочий день.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Никогда не предаст товарища и не коснётся ценностей банка.

Александр Пепеляев, водитель-инкассатор, 33 года. Пермь

Где учат на инкассатора?

Обучение на инкассатора проводится непосредственно в подразделениях. Первым и самым главным является моральная, физическая и психологическая подготовка, а также навыки владения оружием.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Наличность передается в сейф-пакетах как для удобства работы с клиентом при инкассации, так и во избежание соблазна хищения и утери денежной наличности.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Инкассатор должен всегда улыбаться, тем самым он делает приятно клиенту банка и самому себе (доказано психологами). Ну и просто это приятно, когда ты улыбаешься и можешь повлиять на человека просто улыбкой.

Как определяете опасных людей?

Я определяю опасных людей по поведению, повадкам и эмоциональному состоянию, а также мое внимание привлекает мимика человека.

Что в работе самое любимое?

Развиваться, для этого у нас часто проходят обучения. И вести саму инкассацию (сбор наличности).

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Если инкассаторы работают в паре, то они никогда не бросят своего напарника при нападении.

Евгений Рыжов, старший инкассатор, 32 года. Саранск

Где учат на инкассатора?

В учебных центрах служб охраны. Хотя у сотрудников инкассации Сбербанка обучение не прекращается. Проводятся различные тренинги и курсы повышения квалификации (медицинская подготовка, тактико-специальная подготовка, рукопашный бой и т.д.).

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Это не простой пакет. Его особенность в том, что после того как пакет заклеивают, незаметно открыть его невозможно – это гарантирует сохранность содержимого и исключает любые сомнения по этому поводу.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Улыбаются, особенно когда за свою работу в конце квартала получают высокую оценку.

Как определить опасных людей?

Отличить опасных людей можно по поведению (ведет себя нервно, неестественно бледен, с бегающим взглядом) и внешнему виду (одет не по сезону, широкая не по размеру одежда, в которой легко можно что-то спрятать).

Что в работе самое любимое?

Сплочённый, дружный, надежный коллектив.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Не скажет, что выезд будет последним.

Виталий Трусенёв, водитель-инкассатор, 27 лет. Казань

Где учат на инкассатора?

Самым необходимым качествам в работе инкассатора учат с детства в семейном кругу – честность, порядочность и добросовестность. Все остальные навыки, требующиеся для работы, приобретаются в рамках обучающих программ Сбербанка.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Чтобы каждый клиент банка был уверен в нашей надежности.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Когда возвращаемся домой после тяжелого рабочего дня. И когда сходится сумма, которую сдали в кассу.

Как определяете опасных людей?

Благодаря профессиональным навыкам, приобретаемые в процессе работы инкассатора, опасных и подозрительных лиц определяем сразу.

Что в работе самое любимое?

Хорошие отзывы клиентов.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Не уйдет домой пока все заявки не будут выполнены.

Дмитрий Яшин, водитель-инкассатор, 33 года. Ижевск

Где учат на инкассатора?

Лучше всего учат в Сбербанке. Мы учимся здесь постоянно – есть тренинги и курсы в рабочее время – обращение с оружием, рукопашный бой. Чему-то учишься в свободное время, когда тебе удобно. Это позволяет постоянно развиваться.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Таков порядок. Пакеты опечатываются, чтобы не допустить в процессе перевозки никаких манипуляций с содержимым – будь то деньги или ценности. Опечатанный пакет вскрыть незаметно невозможно.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Конечно, но только дома, после работы. На работе мы должны быть постоянно начеку, оценивать обстановку, просчитывать риски и потенциальные угрозы. Наша профессия требует колоссальной концентрации внимания.

Как определяете опасных людей?

Нас этому учат. Во-первых, подозрение вызывают люди, которые не по погоде тепло одеты или носят очень объемную одежду – под ней может быть спрятано оружие. Во-вторых, подозрительного человека выдает поведение – резкое, нервное, суетливое.

Что в работе самое любимое?

Больше всего мне нравятся занятия в спортзале. По долгу службы нам нужно держать себя в хорошей спортивной форме. Поэтому тренировки – это важная часть моей жизни. Три раза в неделю у меня спортзал и два раза в неделю – бег и упражнения на турниках.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Не расслабится.

Андрей Иванов, водитель-инкассатор, 29 лет. Чебоксары

Где учат на инкассатора?

В институтах такому не учат — полноценное обучение для инкассаторов проходит прямо здесь в Сбербанке во время трехмесячного испытательного срока. Все это время мы проходим тесты, изучаем нормативные документы, проходим физическую подготовку. Кроме того, будущих инкассаторов учат стрелять, а для того, чтобы получить оружие нужно будет сдать специализированный экзамен. Требований к профессии много.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Просто носить «наличку» в руках или распихивать по карманам не очень удобно (смеется). Ну а если серьезно, то переноска ценностей производится в спецпакетах. Они обеспечивают сохранность денег при транспортировке. На каждом пакете размещен специальный QR-код. Мы приезжаем в торговую точку, получаем пакет с инкассированными деньгами от клиента, сканируем qr-код через приложение с помощью специального терминала, и вся информация за секунду сохраняется в систему. Никакой бюрократии и бумажной работы.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Приезжаешь ли ты к клиенту в торговую точку или в филиал Сбербанка к нашим милым сотрудницам – подари улыбку и хорошее настроение. Вообще, информация о том, что инкассаторы люди суровые и неприветливые не более, чем стереотип.

Как определяете опасных людей?

Для этого мы проходим специальное обучение. Один из признаков — человек одет не по погоде. Например, на улице жара, а он ходит в плаще. Возможно что-то прячет под одеждой. Еще всегда вызывают подозрение люди, которые пристально смотрят на тебя или наоборот нервно курят, подергиваются. Перед подъездом к объекту мы всегда осматриваем близлежащую территорию и если есть хоть малейшие подозрения, сообщаем дежурному инкассатору.

Что в работе самое любимое?

Самое приятно, что это серьезная и стабильная работа в дружном коллективе единомышленников. В нашей работе всегда чувствуешь плечо товарищей. Мы не просто коллеги, но и друзья – рыбачим вместе, празднуем дни рождения. А еще, не буду скрывать, мне очень нравится наша форма. Ношу ее с гордостью каждый день.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Не подведет товарища. Это в нашей работе недопустимо.

Андрей Белянин, водитель-инкассатор, 32 года. Йошкар-Ола

Где учат на инкассатора?

Специальных факультетов в высших учебных заведениях нет. Обучение инкассатора происходит в подразделении.

Инкассаторы когда-нибудь улыбаются?

Конечно улыбаются. В свободное от работы время мы все активные и позитивные ребята.

Зачем вам отдают деньги в пакетах?

Чтоб переносить ценности в спецконтейнере. При вскрытии спецконтейнера оболочка сейф-пакета нарушается и деньги окрашиваются специальной несмываемой краской.

Как определяете опасных людей?

У нас проходит обучение по определению потенциальной угрозы.

Что в работе самое любимое?

Самое любимое в работе – это сама работа.

Что инкассатор никогда не сделает на службе?

Никогда не допустит хищение банковских средств и не нарушит нормативные документы.

Фото: news.myseldon.com