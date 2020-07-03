Декорации нового спектакля чудесным образом уцелели во время пожара в театре

Декорации нового спектакля уцелели во время крупного пожара в академическом театре драмы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал режиссер. По словам Владимира Кузнецова, постановка была полностью готова и отрепетирована. Но из-за пандемии коронавируса ее не успели показать зрителям. В закрытом режиме прошла только сдача спектакля, после чего все оформление осталось на сцене в ожидании премьеры. Чудесным образом декорации почти не тронул огонь.

Произошедшее Владимир Кузнецов сравнил с иконами, которые иногда находят на месте пожара.

— Вся декорация не была убрана со сцены и осталась висеть на штанкетах. Что удивительно, она вся цела. В этом есть какой-то промысел божий, потому что спектакль был поставлен на очень важную тему, с очень важным посылом. Как иконы иногда раскапывают в полностью сгоревшем здании и они остаются целыми. Так и декорации к невыпущенному спектаклю, который был полностью срепетирован, но из-за пандемии мы не смогли показать его зрителю. Они целы, а значит спектакль должен жить, а если будет жить спектакль, значит, и театр будет жить, — отметил Владимир Кузнецов.

Новый спектакль театр готовил к юбилею Победы. Премьеру планировали сыграть сразу после снятия карантинных ограничений. Постановка называется «Искупление» и посвящена блокаде Ленинграда. Это своеобразные дневники героического города. Теперь спектакль может быть выпущен на одной из сцен областного центра. Для репетиции и работы труппе будет предложены временные площадки.

Что касается самого театра, то, по словам Владимира Кузнецова, масштабы трагедии стали уменьшаться, когда удалось попасть внутрь сгоревшего здания. Изначальное предположение о том, что сцена повреждена полностью, не подтвердились. Механизмы и несущие конструкции целы. Больше всего пострадал во время пожара зрительный зал. Именно в нем находился очаг возгорания. Сгорели два цеха проводки, где стояли пульты, с которых вели спектакли по свету и по музыке. На своей странице в социальной сети режиссер провел экскурсию по выгоревшей части театра.

Сами служители театра уже готовы взять в руки лопаты и веники. Но очистить театр от мусора — это только первый этап восстановления. Дальше все завит от финансовой поддержки. Сегодня стали известны реквизиты для перечислений пожертвований.

Полина Тарбеева

Фото: dramavladimir.ru