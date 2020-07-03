Декорации нового спектакля чудесным образом уцелели во время пожара в театре

Режиссер сравнил их с иконами

Декорации нового спектакля уцелели во время крупного пожара в академическом театре драмы. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал режиссер. По словам Владимира Кузнецова, постановка была полностью готова и отрепетирована. Но из-за пандемии коронавируса ее не успели показать зрителям. В закрытом режиме прошла только сдача спектакля, после чего все оформление осталось на сцене в ожидании премьеры. Чудесным образом декорации почти не тронул огонь.

Произошедшее Владимир Кузнецов сравнил с иконами, которые иногда находят на месте пожара.

Вся декорация не была убрана со сцены и осталась висеть на штанкетах. Что удивительно, она вся цела. В этом есть какой-то промысел божий, потому что спектакль был поставлен на очень важную тему, с очень важным посылом. Как иконы иногда раскапывают в полностью сгоревшем здании и они остаются целыми. Так и декорации к невыпущенному спектаклю, который был полностью срепетирован, но из-за пандемии мы не смогли показать его зрителю. Они целы, а значит спектакль должен жить, а если будет жить спектакль, значит, и театр будет жить, — отметил Владимир Кузнецов.

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Новый спектакль театр готовил к юбилею Победы. Премьеру планировали сыграть сразу после снятия карантинных ограничений. Постановка называется «Искупление» и посвящена блокаде Ленинграда. Это своеобразные дневники героического города. Теперь спектакль может быть выпущен на одной из сцен областного центра. Для репетиции и работы труппе будет предложены временные площадки.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Что касается самого театра, то, по словам Владимира Кузнецова, масштабы трагедии стали уменьшаться, когда удалось попасть внутрь сгоревшего здания. Изначальное предположение о том, что сцена повреждена полностью, не подтвердились. Механизмы и несущие конструкции целы. Больше всего пострадал во время пожара зрительный зал. Именно в нем находился очаг возгорания. Сгорели два цеха проводки, где стояли пульты, с которых вели спектакли по свету и по музыке. На своей странице в социальной сети режиссер провел экскурсию по выгоревшей части театра.

Сами служители театра уже готовы взять в руки лопаты и веники. Но очистить театр от мусора — это только первый этап восстановления. Дальше все завит от финансовой поддержки. Сегодня стали известны реквизиты для перечислений пожертвований.

Полина Тарбеева

Фото: dramavladimir.ru

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