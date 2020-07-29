Дарить музыку! Зачем владимирский скрипач играл на балконе для прохожих

За каждым талантливым человеком стоит его семья, его мама. Музыкальную карьеру скрипачу Игорю Староверову пророчили ещё в роддоме. И вот уже два десятка лет 28-летний музыкант не расстаётся со своим любимым инструментом – скрипкой. Молодой человек этим летом прославился на весь город. Своими фееричными выступлениями на балконе он раскрасил серые будни владимирцев во время самоизоляции. Несколько вечеров в центре города на всю Дворянскую раздавалась бессмертная классика, джаз и даже легенды рока. Чего скрывать, по «живым» концертам истосковалась не только публика, но и сами музыканты. «Призыв» побывал в гостях у Игоря Староверова и заглянул вместе с ним в его детство, туда, где берет начало его талант. Сам молодой человек признается, что ключевую роль сыграли упорство и трудолюбие его мамы. А ещё Игорь поведал нам, почему скрипка считается самым сложным музыкальным инструментом и что предпринимают скрипачи, чтобы им не терла рабочая мозоль. Обо всем этом вы узнаете из нового выпуска программы «Наши люди».

Подготовили Татьяна Данилова, Петр Соколов, Дмитрий Киреев

Фото и видео «Призыва»