Дачники рискуют остаться без ягод из-за дроздов

Владимирские дачники жалуются на небывалое нашествие дроздов. На садово-огородных участках развернулась самая настоящая битва за урожай. Битва между человеком и пернатыми. Жимолость и клубника уже частично пострадали, теперь надо отстоять смородину, малину и крыжовник. Птицы действуют очень хитро. Сначала от них появляется один представитель – разведчик, и только через некоторое время прилетает вся стая.

Если ягоды на участке сладкие, их выклевывают подчистую.

— У меня в этом году такая хорошая черешня была. Думаю, к внучкам поеду, соберу. Утром встала, на дереве нет ни одной ягоды. У меня так впервые. За считанные минуты все съели птицы, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Наталья Петрова.

Из-за ранней весны дрозды в этом году вывели в два раза больше птенцов, объяснили специалисты владимирского филиала Россельхозцентра и дали совет, как бороться с расхитителями ягод. Прибегать к жестким мерам – истреблению пернатых – не стоит. Есть куда более гуманный способ.

– Дрозды очень быстро ко всему приспосабливаются, поэтому традиционное отпугивание на них действует плохо. Они быстро перестают воспринимать огородные «шумелки», чучела, зеркальца. Привыкают даже к людям и кошкам. Единственное, что может помочь садоводам, – это укрывной материал, чтобы птицы физически не дотягивались до ягод, – уточнила Дарья Назарова, ведущий агроном отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.

Лучше всего подойдет пластиковая сетка – тонкая, как леска, или более плотная. Найти такую можно в отделах с садовым инвентарем. На дачном участке сетку следует натянуть над грядками на дуги или, если речь идет о защите куста или дерева, на колышки или длинные палки. Если ширины не хватает, сетку можно сшить прочными капроновыми нитками.

Обратите внимание на диаметр ячеек!

Сетка должна ограждать созревшие плоды от птиц разного размера, поэтому выбрать лучше ту, где ячейки некрупные. А вот нетканый материал, по мнению специалистов, в качестве укрывного не подойдет. Под ним ягоды будут преть и гнить без проветривания.

Ранее специалисты владимирского филиала Россельхозцентра предупреждали жителей региона о второй волне активности клещей. Придется она на август-сентябрь. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Заглавное фото предоставлено пресс-службой филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области