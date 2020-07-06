Дачник в Кольчугино мог погибнуть от непотушенной сигареты

На пожаре в СНТ «Кабельщик-5» города Кольчугино минувшей ночью было обнаружено тело 62-летнего дачника. Сообщение о задымлении дома в садовом товариществе поступило в МЧС вчера в 23.27. На место оперативно прибыли подразделения Кольчугинского гарнизона. Пожарным удалось быстро погасить огонь. Но трагедия уже случилась.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

По предварительной информации дознавателей МЧС России, причиной происшествия могло послужить неосторожное обращение с огнём при курении. Кстати, непотушенная сигарета – один из основных источников летальных исходов при пожарах в нашей стране. Два года назад МЧС привело статистику, согласно которой 40% всех смертей от возгораний происходит именно из-за непотушенной сигареты.Ранее «Призыв» сообщал о крупном пожаре в селе Чаадаево Муромского района, в котором пострадал мужчина.

Ольга Ефремова