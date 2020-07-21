Чудотворная икона Казанской Божией Матери до сих пор хранится в Вязниках

21 июля православные верующие празднуют День обретения Казанской иконы Божией Матери. В народе этот день также называют Казанская летняя. Эта икона не менее почитаема, чем наша родная, Владимирская. В июле празднуют первое явление чудесного образа: место ее нахождения явилось девятилетней Матроне Онучиной в 1579 году, после ужасного пожара в Казани. Ребенок указал на место, где из-под земли достали икону. Во времена Великой Смуты именно всеобщее обращение русских людей к этому образу Богородицы помогло освободить Москву. Казанская икона стала символизировать покровительство Божией Матери державе Российской.

В начале XVII века повсеместно было написано большое количество списков явленного Казанского образа, очень многие из них стали чудотворными. Так случилось и с двумя иконами, созданными преподобным Иоакимом Шартомским на Владимирской земле. Суздальский список Казанской Божией Матери, к сожалению, утерян, а вот в Вязниках чудесный образ, к счастью, сохранился. Но обо всем по порядку.

Всероссийская слава Вязников

Вязниковская Казанская икона была написана преподобным Иоакимом в Николо-Шартомском монастыре около 1622 года по заказу княгини Ирины Мстиславской из Вязниковской слободы. Подвижник этот был известен современникам не только тем, что был искусным изографом, но и тем, что от написанных им икон исходила благодатная сила чудотворений. Вскоре от вязниковской иконы стали происходить многие исцеления: «еже чудодейстовали и сил у еже целбу подаяти приходящим к тем с верою». До июня 1703-го было зафиксировано 270 исцелений, и вязниковская Казанская икона приобрела общерусскую известность. В 1640 году паломническую поездку к ней совершил царь Михаил Феодорович. В память избавления от эпидемии холеры в 1892-м был учрежден ежегодный крестный ход вокруг Вязников с чудотворной иконой.

Икона была богато украшена басменным окладом, резными венцом, короной и цатой с драгоценными камнями и жемчугом. Оставалась она в Казанском соборе вплоть до 1929 года, когда Владимирский губисполком вынес решение о закрытии храма в Вязниках и об использовании его «для культурных целей». 1 марта того же года началось разрушение церковных зданий, внутреннее убранство из металла пошло на лом, иконы продавались на дрова, некоторые предметы попали в краеведческий музей. Чудотворная икона была сохранена одной из прихожанок храма.

В годы Великой Отечественной войны Казанская икона Божией Матери была помещена в открывшемся в Вязниках Крестовоздвиженском храме, где находится и в настоящее время. Ныне Вязниковско-Казанская икона – чтимая святыня Владимирской епархии. Ее украшает серебряный чеканный оклад 1876 года, изготовленный московскими мастерами для другого образа.

Потеря в Суздале

Суздальская Казанская икона Божией Матери была написана преподобным Иоакимом по повелению Божией Матери, которая явилась иноку-иконописцу в монастыре. По указанию Богородицы икона была перенесена в Суздаль для поставления в церкви Воскресения Христова, на защиту и охранение города от врагов видимых и невидимых.

«Воспоминание сретения образа Пресвятыя Богородицы Казанския» ежегодно праздновалось в Суздале 23 ноября по старому стилю.

Вскоре икона прославилась чудесами. Слух о них дошел до святейшего Филарета, патриарха Всероссийского. По его повелению суздальский архиепископ Арсений произвел проверку их, и они официально признаны действительными. Суздальско-Казанская икона не отличалась большими размерами: она имела в длину около 25 см, в ширину – примерно 21 см. По свидетельству очевидцев, лик Богоматери был изображен превосходно и поражал свежестью и отчетливостью письма. Риза золотая, с жемчужными венцами; оклад серебряный вызолоченный. Икона была вставлена в другую, изображающую разные события из истории этой самой Казанской иконы Пресвятой Богородицы, например, явление Божией Матери в Николо-Шартомском монастыре преподобному Иоакиму и т.п.

Послав икону в Суздаль, инок Иоаким через несколько времени сам последовал за нею туда же. Здесь, при Воскресенской церкви, он устроил себе малую келью и начал проводить в ней по прежнему строго-подвижническую жизнь. Здесь он скончался и «положен бысть близ той церкви, на месте весьма незнаменитом». В 1728 году при копании рва под фундамент для западной стены новой теплой Казанской церкви, строившейся в честь написанной преподобным Иоакимом чудотворной Казанской иконы Божией Матери, найден был глубоко в земле гроб этого иконописца. Суздальский епископ Иоаким повелел не трогать его, но обложить каменными плитами и оставить на прежнем месте.

Прах благочестивого инока Иоакима до сих пор хранится под западной стеной суздальской церкви Казанской Богоматери, образ которой он написал по откровению свыше. А местно-чтимая икона хранилась в соседней Воскресенской церкви до 1920-х годов. В послереволюционные годы после закрытия многих суздальских храмов Казанская-Суздальская икона была утрачена, и ее дальнейшая судьба остается неизвестной.

Татьяна Лысова

Заглавное фото: казанская-икона.рф