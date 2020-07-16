Что вы знаете об Александре Невском?

15 июля 1240 года на реке Неве, близ посёлка Усть-Ижора, состоялась битва между Новгородской республикой и карелами против шведской, норвежской, финской и тавастийской армий. Целью вторжения, вероятно, было установление контроля над устьем Невы и городом Ладогой и, следовательно, захват важнейшей части торгового пути из варяг в греки, находившейся во владении Новгорода более ста лет. Русскую дружину в эту битву повел князь Александр Ярославович, внук великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Он воодушевил дружину речью, фраза из которой дошла до наших дней и стала крылатой: «Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем… Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог». В 1252 году Александр становится великим князем владимирским. А что вы еще знаете об этом доблестном человеке?
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