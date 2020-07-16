Что вы знаете об Александре Невском?

15 июля 1240 года на реке Неве, близ посёлка Усть-Ижора, состоялась битва между Новгородской республикой и карелами против шведской, норвежской, финской и тавастийской армий. Целью вторжения, вероятно, было установление контроля над устьем Невы и городом Ладогой и, следовательно, захват важнейшей части торгового пути из варяг в греки, находившейся во владении Новгорода более ста лет. Русскую дружину в эту битву повел князь Александр Ярославович, внук великого князя владимирского Всеволода Большое Гнездо. Он воодушевил дружину речью, фраза из которой дошла до наших дней и стала крылатой: «Братья! Не в силах Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в оружии, и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем… Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог». В 1252 году Александр становится великим князем владимирским. А что вы еще знаете об этом доблестном человеке?

Кто из великих князей был отцом Александра Невского? Владимир Креститель Всеволод Большое Гнездо Ярослав Всеволодович Правильно! Неправильно! - Сколько лет было Александру, когда он принял первое княжение в Новгороде? 14 лет 16 лет 18 лет Правильно! Неправильно! - Почему князь Александр Ярославич был прозван Невским? Родился на берегах реки Невы Крестился в водах реки Невы Нанес шведским войскам сокрушительное поражение в Невской битве Правильно! Неправильно! - Кто из могущественных правителей того времени выдал Александру Невскому ярлык на правление во Владимире? Хан Золотой Орды Батый Папа римский Иннокентий IV Норвежский король Хакон IV Старый Правильно! Неправильно! - Сколько лет Александр Невский правил во Владимире? 11 лет 15 лет 19 лет Правильно! Неправильно! - Какая была первая забота Александра Невского после вступления в княжение во Владимире? Прокладывание новых дорог Возведение княжеской резиденции Восстановление города из пепла и развалин после нашествия Батыя Правильно! Неправильно! - Какие события во Владимире заставили князя поехать в Орду в четвертый раз? Восстание против татарских сборщиков дани Пожар, погубивший всю собранную для Орды дань Щедрые дары для хана Орды, собранные горожанами Правильно! Неправильно! - Где был похоронен князь во Владимире? В Успенском соборе В Дмитриевском соборе В Богородице-Рождественском монастыре Правильно! Неправильно! - Какой монастырь в Суздале был построен по завещанию Александра Невского? Свято-Васильевский Александровский Спасо-Евфимиев Правильно! Неправильно! - Какое изображение князя легло в основу памятника Александру Невскому во Владимире? Иконописное изображение Портрет художника Павла Корина Фотография Николая Черкасова, сыгравшего князя в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о великом князе владимирском Александре Невском? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook