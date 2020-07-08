Что вы знаете о Петре и Февронии?

8 июля чествуют святых покровителей семьи

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В православном календаре на эту дату приходится день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Поэтому 26 марта 2008 года в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике была одобрена инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии. История любви святой супружеской пары описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских». А что вы знаете о наших земляках, ставших символами всероссийского праздника? Проверьте себя с помощью этого теста!

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