Что мы знаем о родном крае: топ-10 книг владимирских краеведов

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», — писал Александр Сергеевич Пушкин. История владимирского краеведения богата событиями и именами людей, внёсших свой вклад в изучение родного города и Владимирского края. Владимирцы могут гордиться своими земляками, исследования которых интересны и полезны не только широкому кругу читателей, но и порой открывают новые факты в истории России. Библиограф областной библиотеки для молодежи и детей Татьяна Андреева рассказывает о самых значимых работах владимирских авторов, посвященных родному краю. Взять почитать в библиотеке их можно абсолютно бесплатно.

Валентина Титова. Улицы Владимира от А до Я: историко-топонимические очерки (6+)

Какая улица Владимира до революции называлась Подсоборной? Что таит в себе название стоянки Сунгирь? Как в городе появился Андриановский сквер? Ответы на эти и многие другие вопросы читатели смогут получить в книге «Улицы Владимира от А до Я». Прошлое в ней незаметно переплетается с настоящим, через названия улиц воссоздавая путь, который был пройден Владимиром до наших дней. К слову, речь не только про улицы. Парки, сады, стадионы, даже овраги – картина действительно детальная. Это первый такой подробный путеводитель по нашему городу! Можно сказать, работа над книгой стала главным делом жизни автора, ведь топонимикой города она занимается 60 лет!

Валентина Ивановна Титова — историк, краевед. В прошлом — музейщик, архивист. Автор и составитель многих книг по истории города. Известна и как общественный деятель, многие годы возглавляла Областное краеведческое общество, руководила городским краеведческим клубом старожилов на базе Центральной городской библиотеки. С самого начала работы топонимической комиссии при городской администрации является её активным членом.

Валентина Титова. Память о войне: город Владимир в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (12+)

Книга посвящена жизни города Владимира в годы Великой Отечественной войны. Она показывает нелёгкие военные будни тылового города через воспоминания его жителей, которые были в те годы дошкольниками, учащимися школ, техникумов, а также через документы местных органов власти, которой приходилось делать всё возможное, чтобы обеспечивать жизнедеятельность города в нелёгкие военные годы.

Это не первая книга Валентины Ивановны, посвящённая военной тематике. В 2005 году был издан сборник «Мы вышли из войны», в которой собрано несколько десятков воспоминаний детей войны. Книга «Шла война» 2010 года является результатом работы Валентины Титовой с архивными документами периода Великой Отечественной войны. Но сбор материалов продолжался, и это вылилось в новое издание, которое даёт картину жизни города в целом в военное лихолетье.

Валентина Титова является лауреатом областной (1996) и городской (2005) премий в области культуры, искусства и литературы. В 2014 году решением городского Совета народных депутатов она награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Владимиром». В 2016 году Союз краеведов Владимирской области наградил Валентину Ивановну знаком «За служение краеведению».

Валентина Титова. Владимир губернский, 1778-1929 (12+)

Книга представляет собой сборник статей, написанных автором в разные годы и опубликованных в различных изданиях: газетах, журналах «Старый владимирец», «Владимирский юрист», альманахах «Владимир» и «Старая столица», а также главы из книг, вышедших в последние годы. Они касаются жизни города Владимира в те годы, когда он был центром Владимирской губернии, некоторых известных и не очень известных страниц его истории. Например, рассказ о губернаторе-поэте и героях Бородинской битвы, история Георгиевской общины сестёр милосердия и строительства больницы Красного Креста и многое другое.

В настоящее время Валентина Ивановна — сотрудник отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки, член Совета Союза краеведов Владимирской области, заместитель председателя Владимирского городского краеведческого общества. Значительным событием для владимирских краеведов стало издание ежегодного краеведческого альманаха «Старая столица», который в 2010 году получил Почётный диплом победителя Российского конкурса краеведческих периодических изданий.

Лидия Дудорова. Старый Владимир (12+)

Книга известного владимирского историка Лидии Дудоровой посвящена исторической застройке древней столицы, а также дореволюционному быту и занятиям горожан. Первое издание этой книги вышло более 20 лет назад — еще в 1998 году. С тех пор «Старый Владимир» стал невероятно редкой книгой: ее невозможно найти в магазинах, в библиотеках ее зачитали до дыр.

Дудорова подробно рассказывает, как, начиная с XII столетия, постепенно менялся облик города, как возводили городские укрепления, храмы и монастыри, как все это рушилось под напором татарских полчищ и сгорало в многочисленных пожарах, о пригородных слободах, об их обитателях и повинностях. Например, каждый житель Гончарной слободы, которая располагалась в районе современного стадиона «Торпедо», в XVI-XVII веках обязан был поставлять городу 10 тысяч кирпичей ежегодно.

В 1970-е годы, когда возникла угроза сноса всей старой застройки древней части Владимира, Лидия Васильевна вместе с двумя архитекторами-реставраторами провела исследование застройки и планировки города, которое помогло определить их историческую ценность. Было перерыто огромное количество литературы и архивных документов, опрошены старожилы. Эти исследования стали основой для книги «Старый Владимир».

На 150 цветных иллюстрациях этого издания можно найти множество уникальных рисунков самых разных владимирских домов. Автор, много лет отдавший владимирской реставрации, считает, что современные архитекторы, берущиеся за проектирование зданий в центре Владимира, должны почаще обращаться к этим рисункам и чертежам, чтобы не портить историческое ядро варварскими «скворечниками» и «громилами».

Маргарита Попова. На благо Владимирского края: социокультурная деятельность предпринимателей Владимирской губернии (2-я половина XIX — начало XX в.) (12+)

Маргарита Попова — кандидат исторических наук, лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы. Она хорошо известна своими исследованиями истории нашего города и области, причем известность эта уже давно перешагнула границы нашего края.

Особое внимание Маргарита Петровна всегда уделяла истории предпринимательства и собственно владимирским промышленникам, купцам XIX века. А увлеклась она таким исследованием еще во время своей работы во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, при изучении истории строительства здания Исторического музея. Как рассказывала сама Маргарита Петровна, она была удивлена, когда выяснила в архивах, что здание построено исключительно на немалые средства благотворителей, а о самих жертвователях информация отсутствует. В частности, ее заинтересовал А.Л. Лосев, внесший в фонд строительства значительную по тем временам сумму в 1000 рублей и полностью забытый в конце ХХ века. Изучение архивных документов, периодических изданий XIX — начала ХХ века стало отправной точкой для изучения жизни многих других предпринимателей и даже целых династий, например, Муравкиных, Бабушкиных и других.

Начиная с 1990-х годов, Маргарита Петровна стала регулярно публиковать в краеведческих изданиях статьи о жизни и судьбе промышленников, купцов Владимира, о том, какую роль сыграли они в становлении Владимирской губернии, об их благотворительной, меценатской деятельности. Мало кто знает, что появление городского водопровода, шоссейной дороги от Москвы, железнодорожных веток, телеграфного сообщения, мостов, больниц, училищ и многих промышленных, административных зданий обязано именно финансированию владимирских купцов.

Книга включает в себя не только уже опубликованные ранее материалы, но и большое количество новых архивных данных. Текст проиллюстрирован фотографиями из личных коллекций краеведов и архива автора: панорамы губернских городов, портреты промышленников и примеры городской застройки.

Книга уже признана краеведами и историками как один из незаменимых источников знаний о нашем недавнем прошлом. Её рекомендуют учителям и студентам в качестве учебного пособия.

Людмила Могильная. Владимирский край в военной истории России: последняя четверть XVII — конец XIX века (12+)

Людмила Могильная по специальности историк-архивист. Работала старшим научным сотрудником в Центральном городском архиве г. Алма-Ата, заведующей отделом в Архиве новейшей истории Республики Казахстан. С 2003 года живёт во Владимире, работает главным библиографом отдела краеведческой библиографии Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького. В 2019 году награждена почетной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения России».

В книге «Владимирский край в военной истории России» рассмотрен вклад Владимирской земли в дело становления и развития армии и флота российского; рассказано об участии владимирцев, а также полков, названных в честь городов края, во всех войнах и военных конфликтах, которые вела Россия, показано, как армия и флот влияли на экономическое развитие региона.

Владимирские мастера участвовали в строительстве кораблей для военного флота, а промышленники и мастеровые стояли у истоков создания и развития металлургического и оружейного производства, в строительстве на Владимирщине суконных, кожевенных, бумажных и других предприятий.

Впервые во владимирской историографии прослежен путь морского каравана судов по Владимирской земле в ходе первого Азовского похода Петра I; затронуты темы Владимирского стола Разрядного приказа; исследована деятельность Владимирского запасного рекрутского депо и Владимирского военно-сиротского отделения (школы кантонистов); обозначен уровень грамотности поступающих в войска владимирских новобранцев; подробно освещены вопросы формирования Владимирской милиции (земское ополчение) 1806-1808 годов, размещения резервных и местных войск во Владимирской губернии и др.

Исследование основано на изучении архивных документов, сосредоточенных в ГАВО и РГВИА, документов, опубликованных в сборниках, а также опубликованных исторических актов общего характера в других изданиях. Книга снабжена богатым иллюстративным материалом.

Юрий Никитин. Улица Победителей (12+)

Юрий Никитин — автор краеведческих публикаций в местных газетах, член Союза журналистов РФ. Основные темы изучения края: родословие своей семьи, история города по личным воспоминаниям и воспоминаниям жителей. Занимается общественной деятельностью, проводит творческие встречи, является инициатором и организатором праздников улицы Совхозной во Владимире.

Именно памяти участников Великой Отечественной войны, проживавших и ныне здравствующих на улице Совхозной города Владимира, посвящается его книга. Автор собрал огромный объем информации: воспоминания фронтовиков, пересказ детей ветеранов войны, сохранившиеся в семьях документы, электронные копии подлинных архивных документов. География описанных событий охватила фронтовые территории Советского Союза и некоторых стран Европы. На истории жителей всего лишь небольшой улицы можно смело изучать историю Великой Отечественной войны.

Более того, своим возникновением улица обязана фронтовикам. Был издан Указ Сталина о предоставлении им жилья. А где его взять, жильё-то? Предложили строиться самим, выделили для этого участки. И фронтовики взялись за дело. Все 33 дома на улице построены теми, кто воевал или трудился в тылу для Победы. По материалам книги «Улица Победителей» владимирским каналом ТВЦ снят документальный сериал о жителях улицы Совхозной — ветеранах Великой Отечественной войны.

Совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России Юрий Никитин является инициатором установки памятного знака на улице Совхозной в честь участников Великой Отечественной войны.

Валентина Толкунова. Владимирцы — Герои Советского Союза: библиографический указатель (12+)

К 80-летию учреждения звания Героя Советского Союза вышла книга сотрудника отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки Валентины Толкуновой. В ней даны краткие биографические справки о Героях Советского Союза, имевших связь с нашим городом – тех, кто родился и жил здесь, учился или работал, принимал участие в формировании воинских частей на территории Владимира. Приведены выписки из наградных листов на присвоение звания Героя Советского Союза, содержащие описание подвигов.

Автор книги Валентина Георгиевна Толкунова работала заведующим отделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки им. М. Горького, в настоящее время — методист отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки г. Владимира. Занимается изучением истории Князь-Владимирского кладбища, участвовала в работе по подготовке справочника-путеводителя. Член редколлегии и автор более 300 статей биобиблиографического словаря «Владимирская энциклопедия». Заслуженный работник культуры России, лауреат областной премии в области культуры, искусства и литературы.

Валентина Толкунова. Прогулки по литературному Владимиру (12+)

Литературный Владимир — это множество имён писателей, поэтов, литературоведов и литературных критиков, как известных, так и незаслуженно забытых или известных только специалистам. Они либо родились или жили в нашем городе, либо приезжали сюда.

Наш город в разное время посещали А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.А. Добролюбов, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко, В.В. Маяковский и другие писатели. В течение 10 лет владимирским губернатором был поэт И.М. Долгоруков. Из стен Владимирской гимназии вышли видные литераторы — поэты К.Д. Бальмонт, П.П. Булыгин, писатель Н.Н. Златовратский и другие. В нашем городе жили А.С. Грибоедов, А.И. Герцен, И.С. Шмелёв, С.К. Никитин, приезжали А.Т. Твардовский, Э.Г. Казакевич, А.И. Фатьянов. Во Владимире учились В.А. Солоухин, В.В. Ерофеев, В.В. Полторацкий. Начало литературной биографии поэта А.А. Вознесенского тоже связано с нашим городом. Владимир нашёл отражение в их произведениях, дневниках или письмах.

Имена писателей и поэтов мы можем увидеть на карте города. Во Владимире, как и почти в каждом городе, целый ряд улиц назван в их честь. В память о некоторых писателях в городе установлены мемориальные доски — на зданиях, где они учились или жили, на улицах, названных их именами.

Литературным местам нашего города, как дошедшим до наших дней, так и утраченным, посвящена эта книга. Каждая ее глава книги — это небольшая прогулка по родным улицам, знакомство с биографиями и творчеством писателей.

Елена Антонова. Петр Скипетров. Крестный путь священномученика (12+)

1 февраля (19 января по старому стилю) Русская православная церковь чтит память священномученика Петра Скипетрова. Протоиерей Петр стал первым священником в Петрограде и России, погибшим от рук богоборческой власти. В 1918 году в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре он вступился за женщин, оскорбляемых красноармейцами, и был убит выстрелом в голову.

Отец Петр был потомственным священником, выходцем из Владимирской губернии, но, к сожалению, во Владимире мало знают о первом новомученике Российском. Погребен отец Петр был на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Волна народного протеста, поднявшаяся после убийства отца Петра Скипетрова, заставила большевиков отступить — вплоть до 1933 года попыток закрыть Александро-Невскую лавру не предпринималось.

В семье Анатолия Ивановича Антонова, заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя Владимирской областной филармонии, интерес к своей родословной возник из рассказов матери, урожденной Скипетровой. Семья приложила много усилий, чтобы подготовить книгу о своем славном предке, на что получили благословение митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия.

Елена Антонова не раз ездила в Санкт-Петербург и Вязники, вела поисковую работу в Государственном архиве Владимирской области, встречалась с близкими и дальними родственниками по линии Скипетровых. Таким образом, в книге впервые представлен подробный рассказ о жизненном пути и пастырском подвиге священномученика протоиерея Петра. Опубликованы исторические, биографические документы и свидетельства, многочисленные фотоиллюстрации.

Книга об уроженце Владимирской губернии написана представительницей семьи потомков отца Петра Скипетрова, что придает ей трогательное личное отношение к повествованию.

Подготовила Татьяна Лысова

Заглавное фото: vladimir-city.ru