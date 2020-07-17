Члены закупочной комиссии «Муромский завод радиоизмерительных приборов» привлечены к административной ответственности в виде штрафа

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении пятерых членов закупочной комиссии АО «МЗ РИП» по факту совершения действий, образующих событие административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В апреле 2020 года членами закупочной комиссии было принято неправомерное решение об отказе в допуске заявки ООО «ТЭК «Логистические Решения» к участию в запросе котировок на право заключения договора на оказание транспортно – экспедиционных услуг по основаниям, указанным в протоколе заседания закупочной комиссии по подведению итогов процедуры закупки. Комиссией Владимирского УФАС России по рассмотрению жалобы ООО «ТЭК «Логистические Решения» было установлено, что заявка общества соответствовала документации, и правовых оснований для отклонения заявки у членов закупочной комиссии АО «МЗ РИП» не имелось Рассмотрев материалы дела, руководитель Владимирского УФАС России признал виновными членов закупочной комиссии АО «МЗ РИП» в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности каждого в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.