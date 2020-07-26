Число заболевших коронавирусом во Владимирской области составило меньше 30

Во Владимирской области зафиксировано меньше 30 новых случаев коронавируса. За сутки положительные тесты получили 29 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Так мало заболевших последний раз было в конце апреля. Ежесуточный прирост носителей инфекции по итогам 7 дней упал до 34,8. Для сравнения, неделей ранее он был 43.

Индекс распространения COVID-19 сегодня равен 0,82. Это означает, что один носителей инфекции до момента своей изоляции не успевает заразить даже одного здорового человека. Такой показатель соответствует второму этапу снятия ограничений.

В минувшую пятницу регион официально перешёл на второй этап снятия ограничений.

Уменьшается и число муниципальных образований, где выявляются новые случаи заражения. Сегодня стало известно, что положительные тесты пришли жителям всего 6 городов и районов. Больше всего пациентов с COVID-19 опять во Владимире. За сутки выявлены 7 случаев заражения. И это настораживает. Город уже давно лидирует по числу инфицированных. За время пандемии коронавирус диагностировали у 941 местного жителя.

Шесть человек заболели в Коврове, по 5 положительных тестов пришли в Юрьев-Польский и Муром, 4 новых случая инфицирования отмечено в Александрове, 2 — в Петушках. Всего за все время наблюдения в регионе выявлены 5462 заболевших коронавирусом.

Выздоровели от COVID-19 5111 пациентов. В том числе за сутки закрыли больничный 8 человек. Не пережили болезнь 124 жителя области. За последние 24 часа отмечен один летальный исход. Активных носителей вируса — 227 человек. На этом фоне регион продолжает возвращаться к нормальной жизни. Какие ограничения уже отменили на этой неделе, читайте в материале «Призыва».

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»