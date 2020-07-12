Число заболевших коронавирусом приблизилось к 5 тысячам

Во Владимирской области число людей, заболевших коронавирусом, приближается к 5 тысячам. Уже сегодня в регионе 4 917 носителей опасной инфекции. Очередной психологический барьер может быть преодолен в начале следующей недели. При этом ежесуточный прирост пациентов с COVID-19 пусть медленно, но падает. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает о 45 и 43 новых случаях заражения в субботу и воскресенье соответственно.

Больше всех заболевших — во Владимире.

Сегодня положительные тесты в областном центре получили 5 человек. Общее число больных коронавирусом в городе достигло 866. На втором месте в таблице распространения инфекции — Гусь-Хрустальный. Но там в воскресенье впервые за долгое время нет новых случаев инфицирования. Всего болеют 745 местных жителей.

По 5 пациентов в статистику COVID-19 добавили Ковров, Петушки, Муром и Вязники, 4 заболевших в Юрьеве-Польском, по 3 носителя вируса выявили в Кольчугино, Судогде и Собинке. Два новых случая в Александрове и Гороховце, один носитель вируса обнаружен в Селивановском районе. Таким образом, за сутки коронавирус подтвержден у жителей 12 районов области.

Выздоровели от COVID-19 на данный момент 3 830 человек. За два выходных дня закрыли больничный 168 пациентов. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 90 жителей региона. В том числе по два летальных исхода зафиксировано в субботу и воскресенье.

Ранее «Призыв» сообщал, что переболевших COVID-19 призывают сдать плазму крови.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»