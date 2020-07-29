Число активных носителей коронавируса начало расти

В последние дни количество активных носителей коронавируса снова пошло в рост. На данный момент болеют 272 жителя Владимирской области. Еще вчера этот показатель равнялся 262, а в понедельник — 252. И хотя суточный прирост вновь инфицированных падает, все три дня статистика показывает небольшое число выздоровевших: 2, 13 и 11 человек соответственно. Для сравнения, 24 июля выписали 132 пациента.

При этом число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус увеличивается: один случай в понедельник, три во вторник, а сегодня сразу плюс четыре человека. Всего за время пандемии скончались 132 жителя региона. А выздоровели 5137.

Сейчас во Владимирской области болеют 272 человека.

За прошедшие 24 часа выросло и число пациентов с пневмонией. По данным оперштаба области, сейчас в стационарах лечатся 487 человек, днем ранее — 471.

Ранее «Призыв» сообщал, что за прошедшие сутки зафиксированы 25 новых случаев COVID-19. При этом Владимир показал минимальное значение — заболел всего один человек.

Елена Пляскина

Фото: newsincyprus.com