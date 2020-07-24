Число активных носителей COVID-19 стремительно сокращается

На данный момент коронавирусом болеют всего 260 жителей Владимирской области. Это те люди, которые еще не получили отрицательные тесты на COVID-19 и продолжают сражаться с болезнью. При этом число активных носителей инфекции стремительно снижается. Это происходит в основном за счет пациентов, которые уже закрыли больничный. Только сегодня таких 132 человека. Всего за время пандемии справился с опасными вирусом 5021 житель области.

Еще 121 человек не пережил осложнений, вызванных коронавирусом. Три новых летальных исхода зафиксированы сегодня. Что касается заболевших, то положительные тесты получили 33 жителя региона. И это меньше, чем накануне, когда заболели 36 человек.

Больше всего заболевших за 24 часа зафиксировано в Петушках. В районе 6 новых случаев заражения. По 4 человека в статистику распространения вируса добавили Владимир, Ковров и Вязники. По 3 человека инфицированы в Гусь-Хрустальном, Муроме, Юрьеве-Польском и Александрове, два — в Собинке, один — в Меленках. Таким образом, за сутки положительные тесты получили жители 10 районов области.

Всего за время пандемии заболели 5402 человека. На этом фоне в регионе продолжают снимать ограничения. Накануне стало известно, что детские сады переходят к привычному режиму работы. А сегодня было объявлено о переходе на второй этап снятия ограничений.

Полина Тарбеева

Фото: tass.ru