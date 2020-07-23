Чиновники нагрянули к перевозчикам с проверкой

Чистота в салоне, своевременное прибытие на остановку и безупречное техническое состояние машины — вот главные требования к владимирским перевозчикам со стороны городской администрации. Сейчас пассажиров обслуживают 7 компаний, включая троллейбусный парк. Мэрия регулярно проверяет фирмы на выполнение условий муниципального контракта. Например, сейчас в период пандемии все водители и кондукторы должны работать в масках. Но, как показывает практика, не все это правило соблюдают. Как и пассажиры.

— Большинство пассажиров, конечно, входят уже в масках. Некоторые и перчатки надевают. Молодцы! А тех, кто без масок, мы не можем заставить надеть средства защиты, — говорит Светлана Дмитриевская, кондуктор 14-го автобуса. – Что касается уборки салона, мы, кондукторы, и прежде убирались здесь. Протирали поручни с утра, стекла. Только сейчас прибавились дезинфицирующие средства. Поэтому мы теперь немножко хлорочкой пахнем. В течение дня мы два раза обрабатываем салоны.

Всего во Владимире действуют 33 автобусных маршрута и 7 троллейбусных. Во «Владимирпассажиртрансе» на рейсы выходят около 40 автобусов по четырем направлениям и 65 троллейбусов. За «АДМ» закреплен 21 городской маршрут. Каждый день на смену выходят до 120 автобусов.

— Интервал движения наших автобусов от 10 до 24 минут, — поясняет заместитель генерального директора ООО «АДМ» Александр Калашников. – На конечных остановках мы проводим инспекцию транспорта, проверяем его рабочее состояние. Да, были случаи возгорания, но техника есть техника. Всё предпринимаем для того, чтобы такого больше не повторилось. Причины возгорания я назвать не могу.

Пассажиры чаще жалуются на несоблюдение графика и чистоту в салонах.

Если говорить про зарплаты сотрудников, в среднем водители двух перевозчиков получают от 30 тысяч рублей, кондукторы – 25 тысяч. Но в кадрах транспортные компании постоянно нуждаются.

— Существует нехватка кадров. Работа очень тяжелая, нервная. Не всегда адекватные пассажиры бывают, некоторые начинают мешать водителям во время движения, – говорит начальник службы эксплуатации «Владимирпассажиртранса» Галина Колбова. – Но мы привлекаем новые кадры, у нас на предприятии соблюдается весь социальный пакет. Поэтому наши водители, я думаю, не обижаются.

Жалобы на работу перевозчиков от владимирцев поступают регулярно, говорят в горадминистрации. Только за последние 4 дня – порядка 10 случаев. Чаще всего претензии предъявляют к опозданиям общественного транспорта и чистоте салонов.

— У нас есть плановые и внеплановые проверки. Мы мониторим соцсети. И когда видим жалобы пассажиров, то проводим по каждой проверку, – подчеркивает Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи городской администрации. – Одно из последних обращений было по поводу неудовлетворительного санитарного состояния состава.

Плановые проверки перевозчикам чиновники устраивают каждую неделю. При выявлении нарушения выписывают предписания на устранение. Крайней меры наказания в виде досрочного расторжения муниципального контракта пока ещё не было.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что безбилетник избил водителя автобуса на конечной остановке в микрорайоне Энергетик.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»