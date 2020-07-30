Четверо пациентов скончались от коронавируса во Владимирской области

Еще четверо пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли во Владимирской области. Всего же не пережили болезнь 136 владимирцев. За сутки закрыли больничный 15 пациентов. При этом количество активных носителей коронавируса продолжает расти. На данный момент болеют 275 жителей Владимирской области. Вчера этот показатель равнялся 272.

При этом отмечается снижение суточного прироста заболевших. За минувшие 24 часа зафиксированы 22 новых случая заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Сразу на три человека меньше, чем было днем ранее.

В лидерах по числу инфицированных за сутки вновь Гусь-Хрустальный. Район показал наибольший прирост — сразу четверо заболевших. В статистику распространения инфекции во Владимире, а также в Муромском и Ковровском районах добавилось по 3 человека. В Суздальском районе заразились 2 человека. Такая же цифра у Кольчугинского и Петушинского районов. Меньше всего за сутки заболевших в Меленковском, Александровском и Юрьев-Польском районах — по одному человеку. Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 10 районов области.