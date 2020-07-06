Бывшая поликлиника в Добром пустует в ожидании инвестора

Администрация города Владимира ищет арендаторов для здания бывшей поликлиники «Автоприбор-Точмаш» на улице Погодина. Помещения, в которых некогда толпился народ в ожидании приёма врача, сейчас пустуют. Здание снаружи выглядит вполне презентабельно, только с дороги его едва видно. Деревья без ухода разрослись, скрыв корпус бывшего медучреждения. Тот находится под наблюдением частного охранного предприятия. Поэтому окна и двери целы и даже фасад не разрисован причудливыми граффити, что водится за бесхозными домами.



— Объект находится на балансе управление административными зданиями. Торги на его аренду проводились в прошлом году. Желающих участвовать не нашлось. Администрация ищет инвестора, готового открыть здесь учреждения медицинского назначения, — поясняют в пресс-службе владимирской мэрии.

Двухэтажный корпус городской больницы № 5 раньше ежедневно посещали сотни владимирцев.

Прежде в филиале вели прием «узкие» специалисты и проводились востребованные медицинские и оздоровительные процедуры. После того, как мэрия Владимира расторгла контракт с больницей, медики вместе с оборудованием перебрались на Октябрьский проспект, в частные помещения. Запустело и другое муниципальное помещение, на Студеной горе, где раньше был филиал детской поликлиники. Поликлиника съехала, пришедшие ей на смену частники — не задержались.



Между тем, в Александрове другая проблема. С помещениями у центральной районной больницы проблем, вроде бы, нет, а вот с руководством беда. За последние три года сменилось несколько главврачей. Теперь сотрудники медучреждения просят облздрав вернуть бывшего руководителя, возглавлявшего больницу до 2017 года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»