Будущую профессию школьникам предлагают выбрать онлайн

Во Владимирской области начала работу обновленная платформа проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Она призвана помочь учащимся 6-11-х классов определиться с будущей профессией. Проект состоит из 3 этапов: онлайн-диагностики, профориентационных мероприятий и индивидуальных рекомендаций, которые участники получают по итогу. В этом году часть профориентационных мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой пройдет в онлайн-формате.

Онлайн-диагностика с помощью интерактивных игр и тестов поможет участнику определить профессиональные интересы и склонности, выявить свои сильные стороны. На следующем этапе — профессиональных пробах — ребята под руководством наставников познакомятся с интересующими их компетенциями, в том числе выполняя задания из реальной профессиональной деятельности. Занятия будут проходить в онлайн-формате и очно, когда снимут ограничения, введённые из-за пандемии. По их итогам каждый участник проекта получит рекомендации о построении индивидуального учебного плана.

Во Владимирской области площадками проекта станут 16 образовательных организаций.

Профпробы будут организованы по 37 компетенциям (36 из них — направления «WorldSkills Russia», дополнительная — «Биотехнологии»). Это компетенции, входящие в Топ-Регион — перечень наиболее востребованных на рынке труда нашей области специальностей.

Проект «Билет в будущее» продлится до ноября. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на платформе. Участвовать в «Билете в будущее» можно много раз. Если появилось желание попробовать себя в чем-то новом, в проект можно вернуться, уточнили в департаменте образования Владимирской области.

О том, как помочь ребенку определиться с выбором профессии, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: p-blagovest.ru