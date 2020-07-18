Борьбу жителей Старых Петушков против автомойки поддержала прокуратура

Призывы не «кошмарить» малый бизнес особенно актуальны в пандемию. Но это при условии, что бизнес хотя бы работает на законных основаниях, Бог с ними, с мелкими нарушениями. Жители деревни Старые Петушки практически сумели доказать, что открывшееся бок о бок с ними предприятие работает незаконно. Автомойка, находящаяся в 10-15 метрах от их домов, запущена с нарушениями, — сделала вывод прокуратура, изучив жалобы селян. В частности, публичные слушания по размещению этого объекта в Петушинском районе не проводились.

Жители Старых Петушков возмущались тем, что грязная вода с автомойки течёт в их огороды.

Жалобы пошли минувшей зимой, когда мойка готовилась к открытию. Люди оббивали пороги всех инстанций — от Роспотребнадзора до «Белого дома». Ответ получали односложный: здание строится на законных основаниях с соблюдением санитарных норм. Но жители дошли до прокуратуры, и законники посмотрели на дело иначе. Они решили, что собственников участков не уведомили надлежащим образом о будущем соседстве.

— Это привело к нарушению их прав на публичное обсуждение вопроса местного значения — предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, являющегося смежным с принадлежащими им земельными участками, с существующего вида разрешенного использования «для размещения торгового комплекса» на «предпринимательство», — сообщается в прокурорском представлении главе администрации Петушинского района.

Кроме того, заметили прокуроры, в оповещении о проведении публичных слушаний, размещенном в газете «Вперед» 31.07.2018, неверно указана задача проведения публичных слушаний. Там фигурировало получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома.

— Где дом, а где автомойка? – резонно подметили разницу старопетушинцы.

Перевод земель в категорию «предпринимательство» прокуратура посчитала незаконным и потребовала устранить нарушение законодательства.

После этого глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий отменил свои прежние постановления о назначении публичных слушаний и предоставления земли для предпринимательской деятельности. И даже, судя по его ответу прокуратуре, наказал подчинённых, допустивших нарушения.

Но автомойка всё равно работает. Хоть её и признали вне закона, деятельность там ведётся, утверждают местные жители. И намерены бороться дальше. При этом они не ортодоксы и не стремятся задушить любой бизнес на корню. Вот если бы магазин был — другое дело. Пусть торгуют!

— Предприниматели могут здесь торговую точку открыть, стройматериалами, например, торговать, но не мыть машины. Ведь люди страдают от такого соседства! — говорит местный житель Владимир Савинов. — Сейчас мы готовим очередное обращение к главе администрации. Пусть решает вопрос.

Если потребуется, жители будут отстаивать свои права в суде. Учитывая то, что прокуратура и местная администрация признали их правоту, судебные перспективы у них хорошие.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей