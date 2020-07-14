Больше 100 тысяч мальков стерляди выпустили в Оку

Более 100 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Оку во Владимирской области. Событие трудно назвать неординарным — подобные мероприятия проводятся ежегодно, но можно отнести к радостным. Стерлядь — рыба «знатная», она символ русских водоёмов с древности, и поймать её — удача каждого рыбака. Мальки выпущены за счёт ООО «Техно-Альянс» — в целях компенсации ущерба, наносимого природе, сообщил отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области.

Всего за один раз в Оку выпущен 100 431 малёк стерляди.

Мальков стерляди ежегодно и неоднократно выпускают во всех регионах, по которым протекает Ока. Например, только в Тульской области одно предприятие — Алексинский химзавод — за последние 5 лет выпустило в Оку больше 1 млн маленьких стерлядок. Тем не менее этот представитель семейства осетровых продолжает оставаться редким для наших водоёмов. Дело в том, что выживают только около 2 процентов выпущенных на волю рыб. Остальные погибают. В том числе и от рук браконьеров.

Браконьеров-то как раз много. Только за предыдущие две недели рыбнадзор Владимирской области составил 27 протоколов об административных нарушениях. Правда, в перечне изъятой после незаконного лова рыбы стерлядь в последнее время не встречается, зато есть густера, судаки, плотва, лещи, караси, щуки, окуни и язи.

Так что одни выпускают рыбу, другие её вылавливают. Но одной редкой стерляди браконьерам пока не видать, как своих ушей. Пока бушевала пандемия коронавируса, на том же Алексинском химзаводе (который попутно разводит рыб) впервые в мире в искусственных условиях вывели сахалинского зеленого осетра. Тот занесён в Красную книгу. Считается, что их в природе не более 200. Вывести его в искусственных условиях много лет пытаются японцы, а получилось у туляков!

Ранее «Призыв» рассказывал о том, что 60 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Серую Александровского района. Это было в прошлом году. Интересно, сколько рыб плавают сейчас в этой малой реке Владимирской области?

Михаил Галкин

Фото: lfvooe.at