Большая сельхозярмарка во Владимире откроется на улице Батурина

Ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции заработает во Владимире. Она развернется на парковке напротив бывшей автостанции на улице Батурина, 10. Это недалеко от Центрального рынка. Место традиционное, подобные ярмарки там проводятся уже несколько лет подряд. Сегодня там смонтировали первые лотки. Торговцы заполнят площадку в течение нескольких дней.

Контролировать работу ярмарки поручено Владимирскому центральному рынку.

Сотрудники рынка обязаны будут проводить дезинфекцию на ярмарке, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. За качеством товаров, продающихся на ярмарке, проследят Россельхознадзор и областной Центр ветеринарии. Так как пик урожая местной плодоовощной продукции еще впереди, разрешение на работу ярмарки выдано по 31 октября. Чтобы арендовать на ярмарке торговое место, следует обратиться в дирекцию Владимирского центрального рынка (ул. Батурина, 14, телефоны: 42-21-46, 33-07-71).

В прежние годы ярмарки на Батурина открывались в разное время, но преимущественно в августе. Кроме того, администрация города Владимира выделяла торговцам овощами и фруктами разные точки под реализацию их продукции. Далеко не все были удачные с точки зрения владельцев товара. Например, площадка у здания таможни на «рокадке» большой популярностью горожан не пользовалась. В 2016 году провели эксперимент, когда вместо «россыпи» ярмарок торжище сосредоточили в одном месте — на той же батуринской парковке, повесив лозунг «Золотая осень. Покупай Российское — выбирай своё». Тоже получилось не здорово, поскольку горожанам с окраин ехать на Батурина было не с руки. Сколько торговых точек, кроме названной, откроется в нынешнем году, пока не известно.

Ранее «Призыв» сообщал, что клубника и черника подешевели и продаются в изобилии.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru