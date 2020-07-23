Более трех тысяч домохозяйств Владимирской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Цифровым сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» во Владимирской области пользуются свыше трех тысяч домохозяйств. В первом полугодии 2020 года видеонаблюдение выбрали более 500 жителей квартир и домов. При этом за шесть минувших месяцев было подключено в 1,5 раза больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.

Услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру – внутреннюю или внешнюю – с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой. Камера управляется через WEB-интерфейс и мобильное приложение. Пользователь может всегда наблюдать происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн. В качестве дополнительных опций можно настроить получение уведомлений о движении и звуке. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа и работает от Wi-Fi-сети любого оператора.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Цифровой сервис видеонаблюдения могут подключить все, кому нужно быть в курсе происходящего дома в их отсутствие. Мы заметили, что наибольший спрос на услугу приходится на летний период. Потребность во внутренних камерах обусловлена тем, что многие уезжают на дачу или в отпуск, делают ремонт в квартире или строят дом. Под объективом видеокамеры ремонт и стройка идут значительно быстрее, а квартира будет под присмотром “домашнего секьюрити”. Внешнюю камеру можно установить, например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируется в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище. Абонент может наблюдать за происходящим онлайн из любой точки мира или позднее просмотреть все в архиве».

Иван Красильников, житель г. Владимира:

«Купил уже вторую камеру для видеонаблюдения. Первая направлена на парковку во дворе и держит под объективом машину, вторую буду использовать, чтобы держать в поле зрения маму. Она после инсульта, очень слабая, боюсь, что может упасть пока дома никого нет, а сил позвать на помощь не будет. Вторую камеру установил сам. Видел, как в прошлый раз ее настраивал специалист. Все очень просто оказалось».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» можно приобрести за полную стоимость или в рассрочку с первоначальным взносом всего в 350 рублей. Подробнее об услугах и акциях провайдера можно узнать в центрах продаж, на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.