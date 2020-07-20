Более 600 человек являются активными носителями коронавируса

Сегодня зафиксированы 43 новых случая

За время пандемии коронавируса опасной инфекцией переболели примерно 400 человек на сто тысяч населения Владимирской области. Если быть абсолютно точными, то этот показатель равен 381,7. Для сравнения, в среднем по России он выше — 529. Такие данные приводит «Яндекс». Сейчас активными носителями вируса являются 608 человек. Сегодня COVID-19 диагностировали у 43 жителей региона.

За все время пандемии COVID-19 диагностировали 5261 раз.

Большинство новых случаев подтверждены в Муроме. За 24 часа там положительные тесты получили 7 человек. По 6 заразившихся в Петушках, Гусь-Хрустальном и Коврове. 5 человек добавил Владимир. 3 случая инфицирования в Кольчугино, по 2 — в Александрове и Вязниках, по одному заболевшему в Судогде, Киржаче, Меленках, Суздале, Радужном и Гороховце.

Таким образом, за сутки вирус выявлен у жителей 14 районов области. Нет новых случаев заражения только в Собинке, Юрьеве-Польском, Камешково и Красной Горбатке. За все время пандемии COVID-19 диагностировали 5261 раз. Выздоровели 4544 пациента с коронавирусом. За сутки закрыли больничный еще 4 жителя области. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 109 человек. Один летальный исход подтвержден сегодня.

Ранее «Призыв» сообщал, что стали известны результаты тестов на антитела.

Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»

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