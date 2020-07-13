Более 200 жителей Гусь-Хрустального получили ключи от новых квартир

Жители аварийных домов Гусь-Хрустального получили ключи от новых квартир. В два дома на улицах Рязанской и Старых Большевиков заселятся 209 жильцов. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» для них была приобретена 71 квартира. Сейчас в городе строится ещё один дом для «аварийцев». Всего же пока запланировано возведение шести новых домов и детского сада.

Стоимость введённого в эксплуатацию жилья — около 160 миллионов рублей.

— В сданных домах — индивидуальное отопление. Это позволит всем жителям в любое время года регулировать температурный режим и подачу горячей воды. Кроме того, дома сделаны по современным энергосберегающим технологиям, — отметил глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов. — Установлены приборы учёта газа и водоснабжения. Всё это является значительным подспорьем для экономии на коммунальных платежах.

В пресс-службе «Белого дома» пояснили, что средства направляются на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. В области насчитывается 329 таких домов, в них проживают 7 тысяч человек. Больше всего аварийного фонда находится в Гусь-Хрустальном (29,3 тыс. кв. м), Струнино (14,2 тыс. кв. м), Киржаче (11,7 тыс. кв. м) и Собинке (10,9 тыс. кв. м).

Во Владимирской области для переселения граждан из аварийного жилья планируется построить 38 многоквартирных домов. Строительство восьми домов ведется в этом году в Гусь-Хрустальном, Вязниках, Покрове, Киржаче, Собинке, Костерёво, Струнино и посёлке Красная Горбатка.

Ранее «Призыв» сообщал, что ограничения по высоте зданий во владимирском микрорайоне Коммунар могут быть сняты. Семьи, купившие жильё в проблемном доме, уже получили статус обманутых дольщиков.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации

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