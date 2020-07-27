Более 20 воспитанников детского дома эвакуировали из-за возгорания

Из-за возгорания в детском доме в посёлке Ляхи Меленковского района было эвакуировано 24 человека, среди них 21 ребёнок. Пострадавших, к счастью, нет. Инцидент произошел накануне. Сообщение о возгорании поступило в 16.34. Через три минуты на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Оказалось, что загорелся матрас в одной из комнат на втором этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В одной из комнат загорелся матрас.

Площадь возгорания составила 1,5 кв. метра. Причина случившегося устанавливается. Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в Лакинске спасли двоих детей.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области