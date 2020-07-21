Более 20 тысяч владимирцев высказались за возвращение здравоохранения в ведение города

Все 17 городских больниц и поликлиник Владимира должны перейти в управление муниципалитета с положенным финансированием из областного бюджета — такое мнение не раз высказывали местные власти. Депутаты горсовета в очередной раз собираются обратиться в Законодательное Собрание с такой инициативой, но на этот раз она подкреплена 20 000 подписей владимирцев. Они были собраны в июне-июле.

Необходимость в переменах в здравоохранении назрела давно, говорят народные избранники. Качество медицинских услуг в городе ухудшается, врачи уходят работать в частные клиники, куда за ними приходится идти и самим пациентам. До сих пор не может открыться и заработать в полной мере новая взрослая поликлиника в микрорайоне 8-ЮЗ, возмущаются депутаты. То ли денег не хватает, то ли кадров.

Дмитрий Павлов, депутат горсовета: Что касаемо кадров. Мы с вами оснастили медицинские кабинеты в школах. Они пролицензированы. Они готовы к работе. Но не хватает элементарно кадров. Если бы медицина была в городском подчинении, тогда мы могли бы организовать различного рода программы, которые поддержат врачей и простимулируют их для работы в наших муниципальных учреждениях.

Что касаемо кадров. Мы с вами оснастили медицинские кабинеты в школах. Они пролицензированы. Они готовы к работе. Но не хватает элементарно кадров. Если бы медицина была в городском подчинении, тогда мы могли бы организовать различного рода программы, которые поддержат врачей и простимулируют их для работы в наших муниципальных учреждениях. Евгений Станчев, депутат горсовета: Сейчас есть областная программа, которая выделяет колоссальные средства на строительство амбулаторий ФАПов. Но мы, горожане, тоже хотим видеть финансирование своих больниц. Получить высокотехнологичную помощь, которой мы достойны. Мы готовы предоставить общественности все подписные листы в пользу передачи городу управления здравоохранением.

Народных избранников в этом деле поддерживают и владимирские фельдшеры. У медиков также накопилось много претензий к облздраву. Оптимизация «скорой помощи», которая произошла в прошлом в году и закрыла отделение в Оргтруде, своих положительных плодов не принесла. Городских бригад катастрофически не хватает.

Тем временем в 7-й больнице вся основная современная техника была закуплена ещё до 2011 года, когда медициной управлял город. Потом с переходом на областной уровень финансирование этой лечебницы уменьшилось в разы, закрылся дневной стационар. И вот в прошлом году департамент здравоохранения заявил о необходимости реорганизовать больницу. За специализированной помощью пациентам предложили ездить в Доброе. Но из-за широкой огласки в СМИ больницу удалось отстоять.

Оксана Свиридова, жительница микрорайона Оргтруд:

В прошлом году жители узнали, что нашу больницу хотят закрыть, а жителей, а это около 6 тысяч человек, перенаправить в пятую автоприборовскую поликлинику. В областном подчинении находится слишком много больниц.

И когда речь заходит о распределении бюджетных средств, они распределяются по крупным медучреждениям: Суздальской ЦРБ, Вязниковской ЦРБ, к примеру, а на такие больницы, как наша, денег, как всегда, не остается. Мы считаем, если в городском подчинении будут все 17 учреждений, денег на них будет выделяться больше, чем от департамента.

Если здравоохранение всё-таки перейдет на городской уровень после 10-летнего областного «правления», пациенты и врачи будут лишь в плюсе, уверены депутаты горсовета и чиновники мэрии. Одни получат положенные дотации, в том числе на решение жилищного вопроса, другие – качественную медпомощь.

Ранее мы сообщали о том, что с идеей передачи полномочий по здравоохранению с областного на местный уровень выступил и глава администрации Собинского района Александр Разов. Эту позицию он обосновал в программе «Призыва».

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»