Безбилетник избил водителя автобуса на конечной остановке

Полиция задержала во Владимире молодого человека, избившего водителя автобуса. Инцидент произошел в микрорайоне Энергетик, на конечной остановке маршрута. Неизвестный напал на водителя, когда тот вышел из автобуса отдохнуть. В нападавшем мужчина узнал парня из компании молодых людей, которых он высадил: пассажиры отказались оплатить проезд.

Момент нанесения побоев попал на видеорегистратор автобуса.

Полицейские изучили запись с видеорегистратора и установили приметы подозреваемого, сообщает УМВД России по Владимирской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к нападению причастен 19-летний житель областного центра. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что пьяный водитель такси устроил ДТП на въезде во Владимир.

Ольга Ефремова

Фото: bryansku.ru