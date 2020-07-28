Бетономешалка угодила в кювет из-за лопнувшего колеса

Авария с бетономешалкой случилась накануне в Суздальском районе около деревни Зелени по трассе в Юрьев-Польский. По предварительной информации пресс-службы ГИБДД Владимирской области, 52-летний водитель грузовика потерял управление, когда у машины лопнуло колесо. Он вывернул руль, выехал на встречную полосу, пытался уйти от столкновения с другим транспортом и оказался за пределами проезжей части. Машина попала в кювет и перевернулась.

Предварительная причина ДТП — техническая неисправность бетономешалки.

Авария произошла среди бела дня, когда на улице было светло и тихо. Ни о каких повреждениях проезжей части, которые могли бы спровоцировать ДТП, не сообщается. В результате ДТП пострадал сам водитель. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга он госпитализирован.

Как «Призыв» сообщал ранее, на этой неделе во Владимире «семерка» влетела в столб. Водитель тоже не справился с управлением, но причина была другой.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Юрьев-Польский»