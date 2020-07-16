Бесплатный отдых в 2021 году получат бывшие многодетные семьи

Многодетные и малообеспеченные семьи, не поехавшие из-за пандемии коронавируса на море в этом году, бесплатно отдохнут на курортах Краснодарского края и Крыма следующим летом. Это смогут сделать даже те, у кого старшему ребенку уже исполнится 18 лет. Об этом сообщила директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области Любовь Кукушкина. Соответствующее постановление уже готовится, заверила она.

— Поскольку в этом году так складываются обстоятельства, что выезд невозможен, подготовлено постановление губернатора, согласно которому мы пролонгируем эти обязательства. И те контракты, которые не исполнены, будут организованы и выполнены. Выезд детей будет организован в 2021 году. И неважно, что детям исполнится 18 лет, они все равно смогут отдохнуть, — приводит слова Любови Кукушкиной телекомпания «Губерния 33».

Ежегодно в области выделяется больше 2000 путёвок для многодетных семей.

На организацию отдыха многодетных и малообеспеченных семей на Черноморском побережье в 2020 году бюджетом было предусмотрено 109 миллионов рублей. Этих денег хватило бы на приобретение 2500 путевок. Но ситуация с коронавирусом заставила людей разбирать чемоданы. У людей родились опасения, что в следующем году бесплатно отдохнуть у них уже не получится.

— Мы все должны были ехать в Краснодарский край, но нам позвонили из соцзащиты и отказали на основании приказа Роспотребнадзора. Сказали, поедем в следующем году, — сообщила «Призыву» многодетная мама. — Но в 2021-м многие утратят статус многодетных, так как старшим детям исполнится 18.

Теперь, если документ будет подписан, опасения исчезнут или уменьшатся. В прошлом году на организацию отдыха многодетных и малообеспеченных семей из областного бюджета выделено более 105 миллионов рублей. Бесплатные путёвки в южные здравницы получили 2160 человек, а это порядка 720 семей. Жители региона могли отдохнуть в Краснодарском крае и в Крыму. Словения, чьи курорты владимирцы посещали еще в 2018 году, в списках уже не значилась.

Ранее «Призыв» сообщал, что летняя оздоровительная кампания для детей пройдет в этом году по новым правилам.

Полина Тарбеева

Фото: rb7.ru