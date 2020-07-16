Беременных с подозрением на коронавирус отправляют в роддом № 2

Второй роддом города Владимира принимает беременных с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции. Учреждение стало обсервацией во время пандемии. Но проходить тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы попасть в любой выбранный роддом, беременным не придется. Об этом «Призыву» рассказала главный врач Владимирского перинатального центра Надежда Туманова. Этого анализа сейчас нет в списке обязательных. Но скрининг в роддомах всё же проводят по показаниям — при первых подозрениях на болезнь, в том числе и у новорожденных.

— Риск заболеть коронавирусной инфекцией есть, в том числе и у беременных. И нам важно не допустить распространения этой инфекции внутри стационаров, — подчеркнула Надежда Туманова. – Заболевают женщины с сопутствующей патологией, с сахарным диабетом, артериальной гипертензией. Если, не дай бог, будет вспышка, заболеет персонал, мамы или детки, это будет трагедия. Поэтому тех, кто имеет любые признаки ОРВИ, даже насморк, першение в горле, кашель, либо тех, кто контактировал с заболевшими, отправляют в роддом № 2, перепрофилированный под обсерватор.

Беременные со всех районов области, имеющие хоть малейшие признаки COVID-19, направляются под наблюдение медиков роддома № 2.

Что касается прививок. После 12 недель беременности разрешается проходить сезонную вакцинацию от гриппа. Она, как правило, стартует уже в августе. Но среди беременных вакцинация не популярна, говорят медики. Возможно, сложности с вакцинацией возникнут и тогда, когда появится прививка от коронавируса. Впрочем, среди владимирцев уже есть желающие привить себя и ребенка.

— Мы всей семьей прививаемся от гриппа каждый год, включая моего 4-летнего сына, — говорит Юлия Назарова. – Я убеждена, что польза от вакцины в сотни раз превышает все риски. Нестандартные реакции на вакцину происходят в одном случае из миллиона. А риск получить осложнение от гриппа велик. Поэтому прививаться от коронавируса я пойду в первых рядах.

На сегодняшний день во Владимирской области коронавирусной инфекцией болеют 796 человек. Жертвами недуга часто становятся медики. Стало известно о двух новых смертельных случаях среди людей этой профессии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»