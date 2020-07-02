Базам отдыха и апарт-отелям во Владимирской области разрешили открыться

Турбазы, базы отдыха и апарт-отели с отдельным входом и своей кухней смогут вернуться к работе во Владимирской области. Документ о внесении соответствующих изменений в 127-й указ подписал накануне губернатор. Он вступит в силу с момента официального опубликования. Об этом Владимир Сипягин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— При соблюдении отельерами всех требований главного санитарного врача области сможем постепенно снимать ограничения в сферах, важных для турбизнеса. Будем не просто восстанавливать турпоток, а наращивать его, как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, — говорится в сообщении главы региона.

Такое решение было принято по итогам совещания с представителями отрасли и областным управлением Роспотребнадзора. Отельеры, пострадавшие в условиях пандемии, пожаловались на сложную ситуацию и попросили разрешения на возобновления своей деятельности. Представители туристического бизнеса подчеркнули, что вернуться к работе им жизненно важно.

Безопасность клиентов при этом отельеры гарантируют.

—Отели готовы, безопасность гостей мы обеспечим! Все рекомендованные Роспотребнадзором меры проведены: помещения дезинфицируются, спецсредства закуплены. Ситуация непростая, но мы содержим персонал из последних сил. Загрузка гостиниц командированными – до 5 процентов. Часть «высокого сезона» мы уже пропустили, нам жизненно необходимо работать в июле и августе, – сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марина Земскова.

Между тем в Роспотребнадзоре отмечают, что в регионе наметилась хрупкая положительная тенденция по снижению темпов прироста заболеваемости и ее важно сохранить.

—Темп прироста составляет 1,1. В среднем по России – единица. Нам важно сохранить эту тенденцию. Отмечу, что рекомендации нашего ведомства предназначены не для того, чтобы создать трудности для бизнеса, а чтобы защитить людей от тяжёлого заболеваний. Необходимо думать о безопасности и сотрудников, и клиентов, — отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова.

Ранее «Призыв» сообщал об возобновлении работы санаториев с медицинской лицензией.

Ольга Ефремова

Фото: wildkids.biz