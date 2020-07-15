Автошколам Владимирской области разрешили работать

Во Владимирской области с автошкол снимаются временные ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Вчера губернатор региона Владимир Сипягин внёс соответствующие изменения в указы «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» и «О введении режима повышенной готовности». Правда, организации и индивидуальные предприниматели, обучающие водителей, могут возобновить свою деятельность при соблюдении ряда требований санэпиднадзора.

Занятия должны проводится в масках и перчатках.

Перед началом учебных занятий необходимо проводить медосмотры на наличие признаков ОРВИ у обучающихся и инструкторов и измерять у них температуру. Во время практического занятия в салоне учебного автомобиля не должно быть никого, кроме инструктора, обучающегося, а также инспектора ГИБДД при сдаче экзамена. Каждые два часа в салоне машины проводится дезинфекция, а также влажная уборка автотранспорта после каждого обучающегося.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области разрешено возобновить работу спортивным сооружениям (как открытого, так и закрытого типа), физкультурно-оздоровительным комплексам, бассейнам и фитнес-клубам.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»