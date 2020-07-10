Автобусы 4С и 9С во Владимире меняют маршрут

Маршруты движения городских автобусов 4С и 9С будут изменены с субботы, 11 июля. Владимирская мэрия учла просьбы жителей микрорайона Сновицы-Веризино. Автобусы социального маршрута 4С, следуя от улицы Полянка, направятся в восточный район города по «Пекинке». А автобусы 9С, направляясь с Горького к Полянке, будут поворачивать на перекрестке «Пекинки» с улицей Куйбышева в районе НИКТИДа сразу в микрорайон Веризино, без заезда к ТК «Тандем».

Новая схема движения начнёт действовать с 11 июля.

Новое направление движения автобусов маршрута 4С

Полянка — ул. Новгородская — ул. Опольевская — поворот на Содышку — ул. Смоленская — Веризино (ул. Куйбышева) — Веризино (ФАД М-7) — «Ивановские мануфактуры» — завод «Магнетон» — торговый комплекс «Тандем» — комбинат «Тепличный» — ул. Куйбышева — поворот на ул. Куйбышева — магазин «Ополье» — Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева — парк «Добросельский» — универмаг «Восток» — ул. Комиссарова — ул. Егорова — сады на Добросельской — городская больница № 5 — Суздальский пр-кт — детская больница — ул. Дмитрия Погодина — Владимирский химический завод — Князь-Владимирское кладбище — плавательный бассейн — Дом культуры молодёжи — ул. Полины Осипенко — рынок «Ополье» — ул. Мира — Всполье — пл. Ленина — Владимирский государственный университет — ул. Гастелло — река Содышка — Веризино — ул. Смоленская — поворот на Содышку — ул. Опольевская — ул. Новгородская — Полянка.

Новое направление движения автобусов маршрута 9С



Юго-западная — детский сад № 12 — Финансовый университет — ул. Тихонравова — ул. Нижняя Дуброва — рынок «Слобода» — парк «Дружба» — ул. Верхняя Дуброва — пр-кт Ленина — пл. Победы — Руслан и Людмила — ул. Пичугина — Садовая площадь — Студеная гора — Политехнический колледж — Октябрьский пр-кт — пл. Ленина — Владимирский государственный университет — ул. Гастелло — река Содышка — Веризино — ул. Смоленская — поворот на Содышку — ул. Опольевская — ул. Новгородская — Полянка.

Поменяет схему движения с 11 июля и автобусный маршрут 27. По предложению жителей восточного района автобусы поедут по улице Растопчина, дублеру трассы М-7, с новыми остановками у домов № 5, 19 и 31. Подробнее об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»

Telegram-канал ПРИЗЫВ

Новости в удобном формате