Автобусный маршрут 27 меняет схему движения

Автобусный маршрут 27 переходит c федеральной трассы на дублёр по улице Растопчина. На внутриквартальной дороге уже делают остановочные площадки с обеих сторон. На асфальтированных участках ставят навесы с лавочками, урны и дорожные знаки. Схему движения маршрута пришлось изменить после ремонта «Пекинки». Федеральные дорожники на всём протяжении трассы поставили пешеходные заборчики и запретили часть остановок общественного транспорта. Жителям микрорайона Доброе приходилось преодолевать приличное расстояние пешком, чтобы добраться до своего дома.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира:

— Полгода мы бьемся. Мешают там машины автобусам. Никак не можем согласовать схему расположения остановочных комплексов в ГИБДД. На этой неделе мы проведем комиссию по безопасности дорожного движения. Я надеюсь, решение будет принято, и пустим маршрут № 27 по видоизмененной схеме.

Автобусный маршрут 27 – один из самых продолжительных во Владимире: он следует от совхоза «Вышка» до Растопчина.

Этот маршрут ходил по дублеру только в одну сторону. Узкая дорога и припаркованный транспорт не позволяли развернуться в обе стороны. Но теперь проблему решили радикальным способом. Как «Призыв» сообщал ранее, по улице Растопчина запретили остановку всех видов транспорта и в ближайшее время повесят таблички эвакуации.



Также после ремонта федеральной трассы большая часть автобусных маршрутов перешла на дублер в микрорайоне Веризино. Там, к слову, остановки и павильоны уже были. Так что жители тоже остались довольны. Единственное неудобство доставляет выезд с дублера с короткой фазой светофора. Здесь нередко образуются заторы.

Анна Тумановская

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