Автобус 16С довезет до турбазы «Ладога»

Маршрут владимирского автобуса № 16С «Ул. 3-я Кольцевая — Заклязьменский» продлили. Теперь на нем можно доехать до турбазы «Ладога». Изменения вступят в силу уже завтра, 1 августа. Сделано это по просьбам жителей. Расписание движения автобусов данного маршрута при этом не изменится, уточняет пресс-служба городской администрации.
По новому маршруту автобусы начнут ходить с 1 августа.
Ранее «Призыв» рассказывал об изменениях в маршрутах автобусов 4С, 9С и 27. Новые схемы движения также были введены по просьбам горожан.
Ольга Ефремова
Фото «Призыва»
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уж тогда бы до Лунево сразу