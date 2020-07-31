Автобус 16С довезет до турбазы «Ладога»

Маршрут владимирского автобуса № 16С «Ул. 3-я Кольцевая — Заклязьменский» продлили. Теперь на нем можно доехать до турбазы «Ладога». Изменения вступят в силу уже завтра, 1 августа. Сделано это по просьбам жителей. Расписание движения автобусов данного маршрута при этом не изменится, уточняет пресс-служба городской администрации.

По новому маршруту автобусы начнут ходить с 1 августа.

Ранее «Призыв» рассказывал об изменениях в маршрутах автобусов 4С, 9С и 27. Новые схемы движения также были введены по просьбам горожан.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»