Авангардистка Ольга Розанова: как она связана с Владимирским краем?

3 июля 1886 года родилась Ольга Владимировна Розанова, живописец, график, теоретик искусства, участница знаменитой «Последней футуристической выставки 0,10», член обществ «Союз молодежи» и «Бубновый валет». Ее творческая деятельность была очень недолгой (умерла в 1918 году), но она составляет яркую страницу отечественной живописи. Ольгу Розанову называют одной из крупнейших представительниц русского авангарда, за свою жизнь художница успела пройти несколько его направлений. А в 1917 году она создала один из шедевров беспредметной живописи XX века – картину «Зеленая полоса», предвосхитив появление знаменитого «Черного квадрата» Малевича. С помощью этого теста давайте вспомним владимирские корни Ольги Розановой.

В каком городе Владимирской губернии родилась Ольга Розанова? Владимир Меленки Муром Правильно! Неправильно! - Кто из советских поэтов посвятил поэму их общему с Розановой предку - муромскому архимандриту Алексию (Андрею) Полисадову? Евгений Евтушенко Андрей Вознесенский Роберт Рождественский Правильно! Неправильно! - В каком году Розановы переехали во Владимир? 1887 1893 1896 Правильно! Неправильно! - На какой улице Владимира проживала семья Розановых? Никитской Девической Борисоглебской (ныне Музейная) Правильно! Неправильно! - Какое учебное учреждение Владимира окончила Ольга в 1905 году? Женскую гимназию Женское епархиальное училище Женское училище им. Жуковского Правильно! Неправильно! - Литографированные книги кого из поэтов начала XX века создавала Ольга Розанова во владимирском доме? Алексея Крученых Велимира Хлебникова Владимира Маяковского Правильно! Неправильно! - Сколько живописных и графических работ Розановой содержат владимирские реалии? Около 10 Около 20 Около 30 Правильно! Неправильно! - Созданием какого культурно-образовательного учреждения Владимирской губернии активно занималась Ольга Розанова после Октябрьской революции 1918 года? Первой картинной галереи Детской художественной школы Государственных свободных художественных мастерских Правильно! Неправильно! - Кто из владимирских скульпторов стал автором барельефа Розановой, который планируется разместить на школе № 1 (бывшей женской гимназии)? Илья Шанин Михаил Блинов Игорь Черноглазов Правильно! Неправильно! - Где располагается «Проектная мастерская» Розановского центра, действующего во Владимире с 2016 года? В доме Розановой на ул. Музейной В Центре изобразительного искусства В областной библиотеке для детей и молодежи Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Авангардистка Ольга Розанова: как она связана с Владимирским краем? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook