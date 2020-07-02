Авангардистка Ольга Розанова: как она связана с Владимирским краем?

3 июля 1886 года родилась автор «Зеленой полосы»

3 июля 1886 года родилась Ольга Владимировна Розанова, живописец, график, теоретик искусства, участница знаменитой «Последней футуристической выставки 0,10», член обществ «Союз молодежи» и «Бубновый валет». Ее творческая деятельность была очень недолгой (умерла в 1918 году), но она составляет яркую страницу отечественной живописи. Ольгу Розанову называют одной из крупнейших представительниц русского авангарда, за свою жизнь художница успела пройти несколько его направлений. А в 1917 году она создала один из шедевров беспредметной живописи XX века – картину «Зеленая полоса», предвосхитив появление знаменитого «Черного квадрата» Малевича. С помощью этого теста давайте вспомним владимирские корни Ольги Розановой.

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