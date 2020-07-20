Аттракционы возобновили работу в парках

Карусели и качели, установленные в парках Владимира, снова доступны для жителей города. После долгой паузы, вызванной коронавирусом, аттракционы наконец-то возобновили свою работу. В прошедшие выходные покататься с детьми можно было на всех муниципальных площадках. И желающих вспомнить забытое ощущение нашлось много. Цена билетов примерно от 70 до 100 рублей на разные карусели.

— Мы с детьми как обычно приехали в парк покататься на роликах и даже не ожидали, что уже продают билеты на аттракционы. Прямо как картинка из прошлой жизни, где не было место запретам и коронавирусу, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Анастасия Петрова. — Дети были очень рады. Но народа много. И если работники парка в масках, то остальные,что уже привычно для города, без них. И надо сказать, что у касс все равно собиралось по 5-10 человек. И дистанцию никто не соблюдал.

Аттракционы в парках были закрыты почти 4 месяца.

При этом городские власти просят посетителей парков следовать рекомендациям по санитарно-эпидемиологической безопасности: использовать средства индивидуальной защиты, не подходить ближе, чем на два метра, и прислушиваться к операторам аттракционов по рассадке. Кабины и поручни обещают регулярно обрабатывать антисептическими средствами. А посетителям должны предлагать санитайзеры для обработки рук.

С 18 июля открыто и колесо обозрения «Небо33». Режим работы прежний: ежедневно с 10.30 до 22.30, по четвергам — с 13.30 до 22.30. Так что теперь снова можно насладиться видами Владимира с высоты птичьего полета.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцам показали, как будет выглядеть спорткомплекс в парке «Добросельский».

Полина Тарбеева

Фото группы «Парк «Дружба» город Владимир» в «ВКонтакте»