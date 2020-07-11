Артисты Владимирского театра драмы приступают к репетициям

Очень конструктивно и по-деловому прошел 9 июля сбор труппы Владимирского театра драмы. Да, его сцена и зрительный зал пострадали в пожаре, и пока трудно сказать, как долго продлится их восстановление, но это не повод отменять очередной театральный сезон. Открытие его намечено на 11 сентября в Концертном зале имени С.И. Танеева. Там же будут проходить и репетиции артистов, а также в театре кукол и Областном Дворце культуры. Кроме того, не пострадала Малая сцена театра, и она тоже будет активно задействована. Уже в августе там пройдет моноспектакль Валерии Емельяновой «Рожденная у моря» об Айседоре Дункан.

До официального начала театрального сезона театр планирует показывать свои постановки на открытых площадках. Если все удачно сложится, то в августе территория Главного туристического комплекса в Суздале три раза в неделю – пятница, суббота и воскресенье — будет превращаться в храм Мельпомены.

Будет называться эта акция – «Летние театральные вечера в Суздале».

Директор театра Борис Гунин озвучил и план выхода премьер предстоящего сезона. 23-24 октября на сцене Арт-Дворца на суд публики будет представлен «Идиот» Достоевского. Режиссер – Петр Орлов, постановщик лучшего спектакля сезона 2018-2019 «Поминальная молитва». В ноябре на Малой сцене Владимир Кузнецов выпустит загадочную «Скрипку Ротшильда».

Если будут разрешены массовые мероприятия для детей, то с 21 декабря до 7 января театр развлечет их сказкой «Двенадцать месяцев» в постановке Марии Большаковой на сцене Арт-Дворца. 15 марта нас всех ждет «Кавказский меловой круг» режиссера Линаса Зайкаускаса, а 5 июня – «Поездка в Каракарум» Михаила Крупина, посвященная юбилею великого князя Александра Невского.

Что касается фестивальных поездок нашего театра, то с этим вопросом полная неясность. Все международные фестивали отменены из-за пандемии, как минимум, до конца текущего года. Но, несмотря ни на что, в Кинешме 21 августа проводится фестиваль моноспектаклей. И там наш театр покажет свою постановку «Назову себя». Смоленск перенес свой театральный фестиваль с марта на сентябрь. И наш театр будет играть там «Доходное место».

В нетронутом огнем фойе театра, где собралась вся труппа и приглашенные официальные лица, соблюдались необходимые в период эпидемии меры предосторожности. Все артисты, гости и представители СМИ были в масках и держали по возможности социальную дистанцию. Нарушали ее лишь юбиляры этого года, прослужившие на владимирских подмостках 10, 20, 25, 30, 35, 40 и даже 50 лет. Получив цветы, премии и символические медали, они настолько были растроганы соблюдением этой давней традиции даже в такое тяжелое для театра время, что от избытка чувств хотели всех обнять и расцеловать.

— И, конечно, максимально много будем ездить по области, — сказал в заключение директор театра Борис Гунин. – К счастью, сейчас есть площадки, где мы можем работать. К счастью, есть наши друзья, готовые нас принять. К счастью, есть декорации и костюмы. Поэтому работаем в полную силу, с массой неудобств, с массой дискомфорта, но работаем! И терпеливо ждем, когда мы снова можем выйти на нашу сцену…

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы