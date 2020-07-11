Архитектор Петр Беген: какие здания Владимира, Иваново и Шуи он проектировал?

11 июля 1863 года родился владимирский губернский архитектор Петр Густавович Беген, работы которого до сих пор украшают улицы нашего города, а также Иваново и Ивановской области. Учился он в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил с большой серебряной медалью. Позднее окончил Императорскую Академию художеств, получив звание классного художника архитектуры. Свою профессиональную карьеру начал в Москве. С 1901 года исполнял обязанности владимирского губернского архитектора. За свою недолгую жизнь (умер в 1917 году) он спроектировал полтора десятка зданий во Владимирской губернии. А вы хорошо знаете работы Петра Бегена? Проверьте себя с помощью этого теста.

Каким проектом в городе Иваново занимался губернский архитектор в 1898 году? Особняк Н. М. Гандурина Больница для мастеровых и рабочих Часовня иконы «Всех скорбящих радость» Правильно! Неправильно! - Колокольню какой утраченной, а ныне восстановленной ивановской церкви построили по проекту Петра Густавовича в 1901 году? Преображенской Благовещенской Скорбященской Правильно! Неправильно! - Здание для какого владимирского предприятия было построено по проекту Бегена в 1901 году? Ликеро-водочного завода Епархиального свечного завода Бумаготкацкой фабрики купца А.Н. Никитина Правильно! Неправильно! - На какой улице Владимира стоит собственный дом архитектора в уникальном для Владимира стиле неогрек? Никитская Дворянская Подбельского (бывшая Троицкая) Правильно! Неправильно! - Какое здание во Владимире считается самой известной работой Петра Густавовича? Исторический музей Троицкая церковь Городская дума Правильно! Неправильно! - Для какого медицинского учреждения было спроектировано Бегеном здание на Спасской улице? Инвалидного дома Земской больницы Родильного приюта Правильно! Неправильно! - Какой храм Свято-Введенского монастыря в Иваново был возведен по проекту губернского архитектора в 1900 – 1907 годах? Введенский Успенский Казанский Правильно! Неправильно! - Какое училище во Владимире было построено по проекту Бегена в 1905-1906 годах на улице Воскресенской (ныне Луначарского)? Ремесленное имени Мальцова Женское епархиальное Духовное мужское Правильно! Неправильно! - Для какого монастыря Шуйского уезда Владимирской губернии спроектировал Беген Успенский собор в 1905 году? Казанский монастырь в с. Кузнецово Воскресенско-Фёдоровский монастырь в д. Сергеево Николо-Шартомский монастырь в с. Введенье Правильно! Неправильно! - Работа над каким проектом стала последней в жизни Петра Густавовича? Владимирского драматического театра Владимирского исправительного арестантского отделения Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Иваново Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Архитектор Петр Беген: какие здания Владимира, Иваново и Шуи он проектировал? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook