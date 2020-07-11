Архитектор Петр Беген: какие здания Владимира, Иваново и Шуи он проектировал?

11 июля 1863 года родился владимирский губернский архитектор Петр Густавович Беген, работы которого до сих пор украшают улицы нашего города, а также Иваново и Ивановской области. Учился он в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончил с большой серебряной медалью. Позднее окончил Императорскую Академию художеств, получив звание классного художника архитектуры. Свою профессиональную карьеру начал в Москве. С 1901 года исполнял обязанности владимирского губернского архитектора. За свою недолгую жизнь (умер в 1917 году) он спроектировал полтора десятка зданий во Владимирской губернии. А вы хорошо знаете работы Петра Бегена? Проверьте себя с помощью этого теста.
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