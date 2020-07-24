Арбузы и дыни перекрыли дорогу

Арбузы, дыни и картошка высыпались из большегруза на дорогу и перегородили движение. Необычное ДТП произошло сегодня утром на границе Владимирской и Московской областей. Судя по тому, что авария не значится в сводках ни одного из регионов, пострадавших нет. О произошедшем сообщил популярный паблик «AlexAutoLive | Александров«. В комментариях под постом люди пишут, что большегруз, который потерял арбузы, двигался в сторону Александрова. Местные жители шутят, что из-за арбузных рек и кисельных берегов ягоды в городе подорожают. Нашлись, судя по всему, и свидетели ДТП.

— Непонятно, из-за чего все произошло. То ли будка уже от старости не держалась как надо, и ее просто сдуло ветром, то ли его начало таскать по полосе, и будка не удержалась и опрокинулась на асфальт, хотя машину мужчина удержал на колесах. После чего ходил собирал по трассе все, что выжило, — рассказал «Призыву » очевидец.

Сколько стоит потерянный груз, неизвестно. Не исключено, что опрокинутые арбузы еще всплывут на прилавках. Чтобы раскупили, продавать их могут с уценкой. При этом специалисты Роспотребнадзора каждый год напоминают, что покупать треснувшие ягоды опасно для здоровья.

Ранее «Призыв» сообщал о том, как перевозчик потерял на дороге туши свиней. Неизвестный водитель притормозил на «зебре» и оставил на дороге… сотни килограммов мяса.

Полина Тарбеева

Фото: «AlexAutoLive | Александров«