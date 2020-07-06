Аполлон Майков оказался земляком ковровчанам и судогодцам

Отечественные любители изящной словесности знают поэта и литератора Аполлона Николаевича Майкова. Но жителям Владимирской области ближе его полный тёзка и двоюродный брат Аполлон Александрович Майков — личность в своём роде тоже примечательная. Он наш земляк, дружил со многими писателями и композиторами, был управляющим Московской конторой императорских театров и, занимаясь научной деятельностью, издал несколько работ по истории Сербии и славянства. Родился наш тёзка в Ковровском уезде.

К биографии Аполлона Майкова, ученого, писателя, государственного и общественного деятеля, материал собрали сотрудники Историко-краеведческого музея Ковровского района.

Действительный статский советник и гофмейстер, Аполлон Александрович принадлежал к старинному известному роду Майковых, давшему России много выдающихся личностей. До последнего времени считалось, что он родился в Москве (так значится в различных справочниках и в «вездесущей» Википедии). Но на самом деле он появился на свет в сельце Дмитриево Ковровского уезда 28 июля 1826 года.

Выгодный мезальянс

Дед и полный тезка нашего земляка Аполлон Александрович Майков, в молодости служивший в гвардии и завершивший военную карьеру в чине бригадира (бригадного генерала), был поэтом и драматургом, директором императорских театров в Москве и Петербурге. В 1812 году во время наступления Наполеона он буквально под носом у французов сумел спасти театральный реквизит, кассу дирекции и вывезти группу актеров. Действительный статский советник и камергер, он скончался 1 января 1839 года в Санкт-Петербурге.

Его старший сын Александр Аполлонович Майков служил в гвардейской конной артиллерии и участвовал в Отечественной войне 1812 года. На ратном поприще достиг чина гвардии полковника, а потом, выйдя в отставку, женился на Ольге Ефимовне Андреевой. Отец его невесты Ефим Ильич Андреев был всего лишь титулярным советником (как Акакий Акакиевич в «Шинели» Гоголя), да еще и сыном купца. Для выходца из аристократического рода Майковых по меркам первой трети XIX столетия это был вопиющий мезальянс.

Однако Ольга Андреева унаследовала немалую часть состояния своего прадеда — отставного поручика и московского купца 1-й гильдии Григория Михайловича Дроздова. Тот владел кирпичными заводами в Москве (из дроздовского кирпича построили московские малые торговые ряды и Царицынский дворец), парусной фабрикой в Рыбинске, имениями в Ковровском и Судогодском уездах Владимирской губернии и под Москвой, а также усадьбой в Первопрестольной. Очевидно, богатое приданое примирило гвардии полковника Майкова с купеческим происхождением невесты.

Рождение Аполлона

Майковы унаследовали дроздовское имение сельцо Аксеново с деревнями в Судогодском уезде (неподалеку от Чамерево), а также дом в Москве на Большой Спасской улице. Часто Майковы гостили у братьев Ольги Ефимовны Николая и Александра Ефимовичей Андреевых, владевших дроздовской усадьбой в сельце Дмитриево Ковровского уезда. Там Дроздов и скончался в 1818 году, в честь него наследниками названа существующая до сих пор на трассе М-7 деревня Дроздовка Ковровского района. Именно в Дмитриево, согласно документам Государственного архива Владимирской области, 28 июля 1826 года у Александра и Ольги Майковых родился их сын-первенец, нареченный в честь своего деда Аполлоном.

Младенца окрестили в церкви Рождества Пресвятой Богородицы погоста Медуши, к приходу которой относилось Дмитриево. Крестил настоятель этого храма священник Федор Иванов, а восприемниками стали дядя и бабушка малыша: прапорщик Николай Ефимович Андреев и вдова титулярного советника Елизавета Козьминична Андреева. Из знатной московской родни никто на крещение не прибыл. Не исключено, что Его Превосходительство Аполлон Александрович Майков гневался на своего старшего сына, женившегося на безродной купеческой дочке, поэтому московские Майковы и не приехали на крестины.

Но, вероятно, появление на свет Аполлона Александровича Майкова-младшего все-таки смягчило Аполлона Александровича Майкова-старшего. И когда два года спустя 19 августа 1828 года в том же Дмитриево у Майковых родилась дочка, названная в честь бабушки Елизаветой, в качестве крестной матери в Медуши приехала младшая сестра полковника Вера Аполлоновна Майкова.

Научная стезя

Аполлон Майков-младший вырос в Дмитриево и Аксеново. Затем он перебрался в Москву, где в 1847 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. Его наставником стал профессор-филолог и археограф Осип Максимович Бодянский — первый российский славист, знаток славянских языков (сербский знал, кажется, лучше самих сербов), ученик выдающего чешского ученого Павла Шафарика, покровитель великого украинского поэта Тараса Шевченко.

Под влиянием Бодянского Майков увлекся изучением славянских языков, славянского фольклора и историей Сербии. В 1857 году была опубликована его книга «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицей, в связи с историей народа».

Первый научный труд Аполлона Майкова был объемом почти в 900 страниц убористого текста.

В конце 1850-х он стал адъюнкт-профессором русской словесности Московского университета. Однако его преподавательская деятельность оказалась непродолжительной. В 1859 году Майков, находясь во Владимирской губернии, состоятельным помещиком которой он являлся, поссорился с одним из влиятельных владимирских чиновников. Тот пожаловался университетскому начальству Майкова, и последний был вынужден подать в отставку. Тем не менее он не прекратил своей научной деятельности, издав несколько работ по истории Сербии и славянства.

Управляющий театрами

В 1870 году коллежский асессор Аполлон Майков был избран судогодским уездным предводителем дворянства. Но служба в провинции его не удовлетворяла, и в 1875 году он поступил на должность чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Владимире Андреевиче Долгорукове. На этом посту Майков достиг большого влияния, выслужил чин статского советника, был пожалован в камер-юнкеры, а потом и в камергеры.

С давних пор Майков поддерживал знакомства со многими литераторами и являлся автором многих театральных рецензий, а также перевел одну из комедий французского драматурга Адольфа д’Эннери, которая успешно шла на сцене московского Малого театра. Близким другом Майкова стал великий драматург Александр Николаевич Островский. В 1884 году через его младшего брата, министра государственных имуществ, действительного тайного советника Михаила Николаевича Островского драматург и Аполлон Майков начали хлопотать перед министром императорского двора и уделов графом Илларионом Ивановичем Воронцовым, в чьем ведении находились императорские театры, об устройстве Московской конторы императорских театров.

Эти хлопоты увенчались успехом: в 1886 году Аполлон Майков стал управляющим Московской конторой императорских театров в чине действительного статского советника, а Александр Островский — руководителем репертуарной части этой конторы. Подразумевалось, что Майков будет отвечать за административно-хозяйственную часть, а Островский — за творческую. Поначалу все шло прекрасно, но в том же 1886 году Островский скоропостижно скончался. И хотя в 1887 году император Александр III пожаловал Майкова в высокое придворное звание гофмейстера (соответствовало тайному советнику и генерал-лейтенанту), но без поддержки Островского Аполлон Александрович во главе московских театров продержался недолго и уже в 1888 году подал в отставку.

Казначей писателей и композиторов

В 1889 году Майкова избрали председателем Общества русских драматических писателей и оперных композиторов, одним из учредителей которого он стал еще в 1870-м. Казначеем этого общества Аполлон Александрович оставался вплоть до своей кончины. Кстати, избрание Майкова председателем общества вызвало негативную реакцию 29-летнего Антона Чехова, который тогда был преисполнен юношеского максимализма и выражался по данному поводу не вполне корректно. Известна переписка Майкова с Львом Толстым, которому Общество русских драматических писателей и оперных композиторов в 1893 году присудило Грибоедовскую премию за пьесу «Плоды просвещения».

Аполлон Майков был знаком с Л.Н. Толстым, Н.А. Римским-Корсаковым, С.И. Танеевым.

Гофмейстер Аполлон Майков оставался крупным помещиком Ковровского и Судогодского уездов. Еще в середине 1890-х ему принадлежало там 724 десятины земли (более 789 гектаров). Майков и его сестра Елизавета Александровна были постоянными благотворителями храма села Алачино Ковровского уезда, в приход которого перешла их малая родина сельцо Дмитриево (нынешняя деревня Дмитриево Ковровского района). Аполлон Александрович Майков скончался 17 октября 1902 года в Москве в 76-летнем возрасте и был погребен в Московском Покровском монастыре.

Имеющиеся архивные документы о рождении Аполлона Александровича Майкова в сельце Дмитриево, позволяют учитывать его в числе видных уроженцев Ковровского края, о чем ранее не было известно. Владимирцы в целом, а ковровчане и судогодцы в особенности, по праву могут считать Аполлона Александровича Майкова своим земляком.

Николай Фролов

На иллюстрации вверху: тихое село в Ковровском районе. Фото: i.multilisting.su