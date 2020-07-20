Акция по раздельному сбору мусора пройдет 26 июля

Масштабная акция по раздельному сбору мусора «Очищаем балконы от пластика» пройдет во Владимире. Мероприятие запланировано на 26 июля. У жителей областного центра есть еще 6 дней, чтобы освободить от ненужного хлама свои квартиры, дачи и гаражи. Организаторы акции сообщают, что в пяти точках областного центра будут принимать пластик, стекло и жестяные отходы. Первая точка откроется в Добром, за кинотеатром «РусьКино». Приносить мусор можно с 11.00 до 11.30.

С 12.00 до 12.30 акция продолжится на улице Михайловской, у дома №16. Также мусор будут принимать с 14.00 до 14.30 на Соловьином пруду, у дома №23 на улице Ново-Ямской (15:00 — 15:30) и у дома №17 на Нижней Дуброве (16:30- 17:00).

Точки приема мусора располагаются рядом с контейнерами ТБО.

По этим точкам будет курсировать «ГАЗель». В неё будут складывать весь отсортированный мусор. Дальше машина отправится в «Спецтранс», где отходы и будут в дальнейшем переработаны.

Подобная акция по раздельному сбору мусора проходила в областном центре 21 июня. Подробную информацию с телефонами всех координаторов можно узнать на странице организаторов мероприятия в социальных сетях. Туда же могут обратиться волонтеры, которые хотят помочь.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирские православные активисты наведут порядок в 22 заброшенных храмах области и на Князь-Владимирском кладбище.

Ольга Ефремова

Фото: city-yaroslavl.ru