Афиша на выходные: библиотеки и музеи ждут всех в онлайне

На страничке ОДКИ в «ВКонтакте» можно посмотреть в эти выходные отчётный концерт танцевального коллектива «Сириус» (6+). Хореографический спектакль «Полёт к мечте» — это по-настоящему добрая, удивительная история о верных друзьях, невероятных приключениях и потрясающих фантазиях. История о том, как одинокая мечтательница летит за своей звездой по имени «Сириус» и обретает настоящих друзей.

3 июля в 12.00 — онлайн-викторина «Пётр и Феврония Муромские», посвященная Дню семьи, любви и верности (6+).