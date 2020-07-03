Афиша на выходные: библиотеки и музеи ждут всех в онлайне

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Что посмотреть в выходные
Библиотеки Владимирской области открылись, но работают только в режиме приема и выдачи книг на дом. Доступ к фондам для самостоятельного выбора книг временно закрыт. Все мероприятия и акции по-прежнему проходят онлайн на сайтах и страничках в соцсетях. Музеи приглашают на свои экспозиции и в реальном, и в виртуальном пространстве. Подробнее о том, какие концерты, выставки, презентации, кинопоказы будут транслировать владимирские учреждения культуры в ближайшие выходные, читайте в нашей афише.
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Областной Дворец культуры и искусства
На страничке ОДКИ в «ВКонтакте» можно посмотреть в эти выходные отчётный концерт танцевального коллектива «Сириус» (6+). Хореографический спектакль «Полёт к мечте» — это по-настоящему добрая, удивительная история о верных друзьях, невероятных приключениях и потрясающих фантазиях. История о том, как одинокая мечтательница летит за своей звездой по имени «Сириус» и обретает настоящих друзей.
3 июля в 12.00 — онлайн-викторина «Пётр и Феврония Муромские», посвященная Дню семьи, любви и верности (6+).
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Центр пропаганды изобразительного искусства
3 июля в 16.00 – онлайн-показ программы о Владимирской школе живописи (0+).
В период самоизоляции Центр пропаганды изобразительного искусства знакомил своих зрителей с основными представителями художественного направления Владимирской школы живописи: Кимом Бритовым, Владимиром Юкиным, Валерием Кокуриным, Валерием Егоровым, Николаем Модоровым, Николаем Мокровым. Цикл онлайн-показов завершает трансляция, посвященная разным взглядам на Владимирскую школу живописи как художественного термина. Она состоится на официальной странице Центра ИЗО в социальной сети «ВКонтакте».
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Муромский историко-художественный музей
3 июля в 16.00 – виртуальная экскурсия «EXPONATUS Kids. Самовар» (6+).
«EXPONATUS Kids» — это новый проект Муромского музея, адресованный детям. Первый его выпуск был посвящен сундуку, а вторая — истории русского самовара. Ребята узнают, из каких материалов их изготавливают и где производят. А также познакомятся с традициями русского чаепития. Помощником экскурсовода будет Хранитель музейных тайн, которого придумали сами ребята. Он покажет, какие самовары есть в собрании Муромского музея.
Виртуальная экскурсия будет выложена на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
4 июля в 14.00 – видеопрезентация из архива музея «Конец эпохи. Реквием» к 140-летию со дня рождения Василия Шульгина (12+).
2016 год был ознаменован сразу двумя круглыми датами, связанными с Василием Витальевичем Шульгиным: 60 лет со дня поселения в Гороховце и 40 лет со дня смерти. Русский политический и общественный деятель, публицист, автор многочисленных аналитических газетных статей, ряда романов, а также мемуаров… Он пользовался заслуженным уважением в обществе как профессор всеобщей истории Киевского университета; как ученый, обладавший огромной эрудицией; как блестящий лектор, отдавший преподавательской работе 30 лет своей жизни…
Адреса интернет-страничек музея:
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Областная научная библиотека
Две книжных выставки приготовили сотрудники библиотеки для своих читателей.
В первой собраны самые интересные издания на волнующую всех тему «Костюм: эпоха, стиль, мода» (16+).
На второй представлены новые книги отдела гуманитарной литературы, поступившие в III квартале 2020 года (16+).
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Областная специальная библиотека для слепых
С 3 по 8 июля — виртуальная книжная выставка «Все счастливые семьи похожи друг на друга»: семейные саги и романы ко Дню семьи, любви и верности (12+).
Адреса интернет-страничек библиотеки:
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Областной киноцентр
Владимирский областной киноцентр приглашает познакомиться с работами участников областного открытого фестиваля короткометражного кино «Киностарт». Объединение «Стоп-кадр» (г. Судогда) под руководством В.И. Сенина В.И. представляют фильмы: «Магия осеннего листа», «Артерия города», «Вне времени», «Прорвемся», «К истокам», «Амнезия», Do Re Mi Fa Sol, «Я тебя никогда не любила», «Игра сильных» (6+).
Адреса интернет-страничек киноцентра:
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: conselhosamorosos.com.br
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