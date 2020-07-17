Администрация Краснопламенского сельского поселения Александровского района Владимирской области и гражданин «Т…» нарушили Закон о защите конкуренции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рассмотрело дело, возбужденное в отношении администрации Краснопламенского сельского поселения Александровского района Владимирской области и гр.  «Т…,» по признакам нарушения пункта 1  части 1  статьи 17  Закона о защите конкуренции.

В ходе рассмотрения дела установлено, что администрацией Краснопламенского сельского поселения до проведения электронного аукциона на приобретение жилого помещения для нужд муниципального образования с будущим победителем гр.  «Т…» было заключено письменное соглашение о порядке взаимодействия при покупке квартиры.

Согласно Соглашению Администрация имела необходимость и намерение купить у гр.  «Т…» жилое помещение – квартиру по предварительно согласованной ценой.

По результатам рассмотрения данного дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях Администрации и гр.  Т.  признаков нарушения п.  1  ч.  1  статьи 17  Закона о защите конкуренции,  которые выразились в заключении до проведения торгов письменного соглашения о порядке взаимодействия при осуществлении действий при покупке квартиры для нужд муниципального образования,  что привело и (или)  могло привести к ограничению конкуренции и (или)  созданию преимущественных условий для отдельного участника.

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